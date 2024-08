Le mercredi 7 août, la Journée mondiale de l’éducation nous rappelle l’importance vitale de l’accès à l’éducation pour tous les enfants, surtout dans des contextes difficiles comme celui du Mali. Le pays fait face à une crise éducative sans précédent, exacerbée par l’insécurité.

En 2024, plus de 1 700 écoles sont fermées, affectant plus de 522 000 enfants et 10 400 enseignants. Les attaques contre les établissements scolaires et les enlèvements de personnel éducatif créent un climat de peur qui empêche l’accès à une éducation de qualité. En conséquence, les enfants non scolarisés sont plus susceptibles d’être exploités par des groupes armés, de subir des mariages précoces ou de se tourner vers le travail des enfants.

Les fermetures d’écoles entraînent une régression constante du niveau des élèves. L’interruption prolongée de l’éducation conduit à des pertes d’apprentissage irréversibles. En 2023, le nombre de violations graves contre les enfants a atteint 1 024 cas, témoignant de l’ampleur de la crise sécuritaire et de son impact sur l’éducation.

Pour pallier cette situation, il est impératif de renforcer la sécurité autour des établissements scolaires pour protéger les élèves et les enseignants. Il est également essentiel de fournir un soutien psychosocial aux enfants affectés par la violence pour les aider à surmonter leurs traumatismes.

Le développement de programmes éducatifs alternatifs, tels que l’apprentissage à distance ou les classes communautaires, est nécessaire pour garantir la continuité de l’éducation en période de crise. Enfin, la mobilisation de fonds flexibles et pluriannuels permettrait une réponse rapide et efficace aux besoins éducatifs dans les zones touchées par les conflits.

En cette Journée mondiale de l’éducation, il est important de rappeler que l’accès à une éducation de qualité est un droit fondamental pour chaque enfant. En travaillant ensemble, le gouvernement, les ONG et les communautés peuvent créer un environnement plus sûr et plus équitable, où chaque enfant malien a la possibilité d’apprendre et de prospérer.

Cheick B. CISSE

