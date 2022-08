Ancien élève d’une école franco-arabe, Mahamadou Hamet Anne (16 ans) a fait son cycle secondaire au lycée privé Soundiata Kéita. Il a été proclamé 1er national au baccalauréat session 2022.

Mahamadou Hamet Anne est le 1er national au baccalauréat malien session de juillet 2022 avec une moyenne de 17,75/20 en série sciences exactes (TSE). Après son admission au bac, il affirme qu’après l’affichage des noms des candidats, il a constaté qu’il est devenu le 1er national. “Je suis très content de mon résultat de 1er national au baccalauréat. Car j’attendais ce jour. Dès le 1er jour de la rentrée, je me suis mis à la tâche parce que j’avais des difficultés d’adaptation. Parce que je venais d’une école franco-arabe. Je me suis mis à la tâche pour surmonter les difficultés liées surtout à la langue française. Et cela, grâce à ma famille qui me payait des cours de français”, se confie-t-il.

Mahamadou Hamet Anne n’étant pas le 1er de sa classe en terminale, est devenu le 1er national. Il explique qu’il s’est donné à fond aux études pour être 1er national. “J’ai cherché à être le 1er de ma classe en terminale en vain. J’étais parmi les 5 premiers de la classe. Mais je n’ai pas pu être 1er. Mais mon professeur de mathématiques me disait toujours de ne pas me décourager parce que pour lui, c’est le bac qui est important et le rang de la classe”, dit-il. Ses parents apprécient son rang de 1er national car, pour eux, il est le fruit du travail abattu par Mahamadou Hamet Anne qui ne faisait qu’étudier de jour comme de nuit pour la réussite et l’excellence. L’administration du lycée Soundiata Kéita est fière du travail de son élève. Selon Moussa Doumbia (le proviseur), Mahamadou Hamet Anne est un bosseur qui travaille beaucoup. “J’ai l’habitude de le rencontrer seul en classe en train de travailler. Donc, nous ne sommes pas du tout surpris de son rang de 1er national. Depuis la 10e année, il fait partie de nos meilleurs élèves”, souligne-t-il.

Aux dires de Sidi Mahamad Diarra (encadreur), Mahamadou Hamet Anne est un élève studieux, assidu au travail et très respectueux. “Je suis très fier et très content de lui”, se félicite-t-il.

En perspective, il veut devenir ingénieur du génie civil en vue de participer à la construction du Mali.

Siaka Doumbia (source Joliba TV)

Baccalauréat 2022 :

Les 1ers nationaux reçus par la ministre Sidibé Dédeou Ousmane

La salle de réunion du cabinet du ministère de l’Education nationale a servi de cadre à cette cérémonie de remise d’attestations aux premiers nationaux au baccalauréat 2022 issus des académies de Bamako, pour la plupart, de Kalabancoro et de Tombouctou.

Ils sont au nombre de dix à être reçus, mardi 23 août 2022, par la ministre de l’Education nationale. Les lauréats, tout sourire, étaient accompagnés de leurs parents et de leurs enca-dreurs. Après les différentes communications, la cheffe du département a procédé à la re-mise officielle d’attestations aux nouveaux bacheliers.

Mme Sidibé Dédéou Ousmane a félicité les apprenants et leurs parents pour le travail abattu. Elle a demandé aux jeunes d’être les ambassadeurs et ambassadrices du Mali durant leur cursus. Les parents et responsables d’établissements présents ont salué et félicité la ministre et l’ensemble de son département pour la bonne organisation des examens de fin d’année.

Une photo de famille a mis fin à cette belle partie d’échange et de partage dans l’enceinte du ministère de l’Education nationale.

