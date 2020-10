Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Pr. Amadou Keïta, un émérite à la tête du département

Mis en place, le lundi 5 octobre 2020, le nouveau gouvernement de transition est composé de 25 ministres dont 4 femmes. Parmi ce gouvernement dirigé par Moctar Ouane, figure un Professeur émérite rompu à la tache. Il s’agit bien du Pr. Amadou Keïta, nommé Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il fut directeur général de l’Ecole nationale d’administration (ENA) et membre de la Cour Constitutionnelle du Mali.

Membre de l’Académie des Sciences du Mali, le nouveau ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr. Amadou Keïta est aussi membre de l’Association euro-africaine pour l’Anthropologie du développement (APAD), Coordinateur Général du Groupe d’Etude et de Recherche en Sociologie et Droit Appliqué (GERSDA). Détenteur d’un Doctorat en Science politique et d’un Doctorat en Droit, Amadou Keïta est Maître de Conférence à l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB) depuis 1996 et actuellement le Coordinateur scientifique du Laboratoire Gouvernance Sociétés et Sécurité (LaGoSS) de la Faculté des Sciences Administratives et Politiques de l’USJPB.

Il a été successivement Doyen de la Faculté de Droit Public de l’Université des Sciences et Politiques de Bamako, membre de la Cour Constitutionnelle du Mali, Conseiller Spécial auprès du Médiateur de la République et Directeur Général de l’Ecole Nationale d’Administration du Mali (ENA). Le ministre Amadou Keïta est professeur de droit et de science politique. Il enseigne également les méthodes de recherches en sciences sociales. Il a été professeur invité à l’Université de Trente, en Italie (2005-2007), à l’Université du Piémont Oriental (2005-2007, 2016) et chercheur associé du CNRS à l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux (2010-2011).

Depuis plus d’une quinzaine d’années, il travaille sur les questions institutionnelles, de gouvernance, de décentralisation et de gestion des ressources naturelles (notamment foncières et minières). Il a ainsi participé à plusieurs programmes de recherches nationaux et internationaux sur ces sujets et dans lesquels il a publié plusieurs travaux personnels et collectifs. Il a collaboré avec plusieurs institutions au Mali et à l’étranger, comme le PNUD (Programme des Nations Unies pour le développement), la Fondation Friedrich Ebert, le GRET (France), l’IRAM (France), l’IIED (Grande Bretagne), l’Université Libre de Bruxelles (Belgique), le GRAMA (Canada), la GIZ (Allemagne), le GEMDEV (France).

Dans le cadre de ces collaborations, il a réalisé plusieurs consultations sur les questions institutionnelles, la gestion des ressources naturelles (foncières et minières). Le Pr. Amadou Keïta a fait plusieurs publications et communications dont : « L’Assemblée Nationale du Mali sous la Troisième République : un Guide à l’usage des Elus, des Citoyens et des Partenaires extérieurs, avec un coauteur, Bamako, Friedrich Ebert Stiftung Editeur, 2007 (co-auteur) » ; « La Cour Constitutionnelle : un contrepouvoir ? », Séminaire sur les échanges d’expériences, Cour Constitutionnelle du Mali, Bamako, juin 2013 ». Connu pour son intégrité, le Professeur émérite Amadou Keïta fut membre de la Cour Constitutionnelle du Mali. Il aura d’énormes défis à relever à savoir : assainir et stabiliser l’enseignement supérieur ; susciter la recherche scientifique au Mali avec des moyens à l’appui et surtout faire face aux revendications syndicales. Le Pr. Amadou Keïta parle Bambara, Français, Anglais, Italien et Russe. Bon vent M. le ministre !

Aguibou Sogodogo

