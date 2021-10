Orange-Mali, sponsor officiel de «maxi-vacances» : 18 ans déjà et pas une ride !

“Maxi-Vacances” est la plus grande émission juvénile de divertissement des vacances scolaires au Mali. Depuis plus d’une décennie, c’est le rendez-vous incontournable pour la jeunesse au Mali. Cette année, elle célèbre ses 18 ans. Amadou Kodio, journaliste-producteur à l’Office de radio et télévision du Mali (ORTM) et directeur de la Chaine II en est le concepteur.

Les vacances sont une période durant laquelle la jeunesse scolarisée pendant 9 mois a besoin d’épanouissement. “Maxi-Vacances” contribue de façon citoyenne à l’éducation et au divertissement loin des distractions souvent peu saines comme aller en boite de nuit et autres.

Selon Amadou Kodio, l’initiateur, l’équipe de l’émission donne la chance aux jeunes talents, mais aussi leur permet de vivre leur rêve et de se divertir tout en liant l’utile à l’agréable. “Maxi-Vacances est incontournable pendant les vacances au Mali. C’est la tribune d’expression par excellence des nouveaux talents et des talents confirmés de la scène culturelle du Mali. L’événement a permis à de nombreux talents de se révéler et de s’exprimer pour la première fois, mais surtout de se faire découvrir aux yeux du grand public. Des artistes aujourd’hui connus en ont d’ailleurs été candidats et vainqueurs. Nous pouvons citer : Bloffou, Penzy, le comédien Kanté, l’artiste Général Ballody, Diami Sacko, les pacifiques de Kati, Biguini Baghaka, Sagara Flow et bien d’autres”, souligne-t-il.

Aux dires du journaliste-présentateur, à l’ORTM beaucoup d’initiative sont parties de la Chaine II, c’est le cas de Maxi-Jeune. “Quand j’arrivais en 1995 comme stagiaire, je suis venu trouver une émission bateau où il y avait tout. C’était Maxi-Compil, tous les samedis de 12 h-16 h. C’est ce concept que j’ai retravaillé pour la télé et redistribué pour les jeunes. C’est en 2003 que j’ai proposé le concept de Maxi-Jeune dont le volet événementiel c’est Maxi-Vacances. Maxi-Jeune est une émission de divertissement où on liait l’utile à l’agréable d’où l’existence de la culture générale”, explique le concepteur.

Il soutient qu’ils font le tour des lycées durant l’année scolaire et pendant les vacances, ils se retrouvent à Bamako pour la messe juvénile qui regroupe tous les jeunes qui ont envie de chanter, de danser et de tester leur niveau de culture générale.

“Quand on démarrait l’émission, la plupart des jeunes dont les parents étaient aisés partaient dans les villes de la sous-région parce que la télévision nationale ne proposait rien qui pouvait les aider à passer las vacances. L’objectif c’était de retenir ces jeunes à Bamako pour qu’ils puissent passer des vacances agréables en les divertissant. Au fil des années, on a ajouté le concours de beauté Miss Maxi dont beaucoup de lauréates ont été par la suite Miss ORTM, miss nationale”, poursuit Amadou Kodio.

A l’en croire, les choses ont beaucoup évolué de 2003 à jours. “Depuis quelques années, on a ajouté l’humour, le slam et l’art oratoire. On s’est passé de la danse parce qu’on n’est pas arrivé à imposer un pas typiquement malien qu’on peut pratiquer dans les boîtes de nuit et ailleurs. Maintenant, on est dans une émission plus intellectuelle que folklorique. Chaque saison à un thème et le thème de cette année est : Jeunesse, civisme et citoyenneté”, explique le directeur de la chaine II.

L’enregistrement de l’édition 2021 a commencé il y a longtemps et la deuxième demi-finale a été enregistrée hier jeudi (28 octobre, Ndlr). Aux dires du producteur, il reste la finale parce qu’ils évoluent en fonction du calendrier du gouvernement.

“Les vacances finissent le 31 octobre, nous nous finissons avec les éliminatoires et les demi-finales ce même 31 octobre et la finale est prévue dans la première semaine de la rentrée”, promet-il.

L’entrée étant gratuite, ce sont entre 3500 et 4000 jeunes qui participent en temps réel aux différentes étapes de présélections et sélections à la Maison des jeunes de Bamako et au palais de la culture Amadou Hampaté Ba.

L’édition 2021 se tient dans la grande salle du Palais de la culture avec un public réduit et l’application stricte des mesures barrières. Le programme est diffusé sur l’ORTM 1 tous les samedis à 17 h et rediffusé les jeudis à 14 h et sur ORTM 2 les samedis à 21 h.

Marie Dembélé

XX

Amadou Kodio : Un journaliste-producteur prolifique !

Amadou Kodio est journaliste et producteur à l’Office de radio-télévision du Mali (ORTM) et directeur de la Chaine II. Après ses études à l’Institut national des Arts (INA), il rejoint l’équipe de l’ORTM en 1995 comme stagiaire.

Féru de la culture, spécifiquement de la musique, c’est par passion de l’animation qu’il est parti à l’ORTM. Amadou Kodio animait déjà dans les quartiers avant d’arriver à l’ORTM. A Bozola, il commence par la radio, notamment la Chaine II où il anime de grandes émissions comme “L’âge d’or de la Chaine II”, “Fréquence sentimentale” et “Maxi-Compil”. Le journaliste-présentateur était également assistant de production de grandes émissions de télé, notamment “Jouvence” et “Samedi loisirs”. C’est à partir de 2000 qu’il commence à proposer des concepts d’émission, notamment “Le binôme show” qui devient plus tard “Le public show”, rendez-vous annuel chaque 31 décembre. Au départ, c’était sur le boulevard de l’Indépendance. Après, elle a été décentralisée à Ségou, Kayes et Mopti.

Amadou Kodio a été chef de programme de la Chaine II pendant 7 ans avant d’en devenir le directeur. Entre-temps, il était parti du côté de l’ORTM 2 comme chef de programme. Il est détenteur d’une maîtrise en journalisme et communication et un master II en management-médias en alternance avec l’Ecole supérieur de journalisme de Lille. D’ailleurs, c’est ce qui lui a fait beaucoup comprendre le métier de production et de management pour pouvoir donné du contenu aux programmes, que ce soit éditorial ou économique parce qu’on ne saurait faire aucun programme s’il n’y a pas de financement.

En plus de “Maxi-Vacances” qu’il a créées en 2003, il y a de cela 12 ans, il a monté l’émission “Aw bé di” qu’ils ont relooké cette année. Amadou Kodio a également créé le “Grin de midi” l’année dernière dont la production n’a pas comblé les attente à cause de la Covid-19. Mais depuis quelques temps, cette émission semble retrouver un second souffle.

Aujourd’hui, Amadou Kodio produit plus qu’il ne présente car selon lui, il faut préparer la relève. Et pour cause : “La production c’est beaucoup plus difficile que la présentation”.

Marie Dembélé

Commentaires via Facebook :