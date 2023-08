Ces résultats sont supérieurs à ceux de l’année dernière. Certains pensent que l’accalmie qui a prévalu au sein des établissements scolaires et la tenue régulière des cours est pour beaucoup dans cette amélioration

Les résultats du baccalauréat au titre de l’année 2022-2023 ont été proclamés, vendredi dernier sur toute l’étendue du territoire. Le taux national d’admission est de 25,73 % contre un peu plus de 20 % l’année dernière. Cette année, 40.027 candidats réguliers ont été admis sur 170.695 présents à l’examen du baccalauréat général et technique. L’Académie d’enseignement de la rive droite a enregistré un taux d’admission de 24,90 contre 27,73% pour celle de la rive gauche.

Isaac Kaougahi Din du lycée “Les Castors” est le premier national avec une moyenne d’admission de 17,62/20. Le jeune garçon de 17 ans était en classe de terminale sciences exigées.

Le directeur du Centre national des examens et concours de l’éducation (CNECE), Mahamadou Keïta a rappelé que le taux d’admission qui est meilleur que celui de l’année dernière et justifié cette progression par l’accalmie qui a prévalu dans l ‘espace scolaire et la tenue régulière des évaluations.

Pour lui, il est clair que ces deux acquis ont permis aux élèves d’être psychologiquement et pédagogiquement prêts à affronter l’examen. Mahamadou Keïta a également indiqué que le ministère de l’Éducation nationale arrive de plus en plus à sécuriser les sujets et sanctionner les auteurs des fraudes. Ces actions, at-il affirmé, sont des alertes pour dire que « nous veillons au bon déroulement des examens ». Et d’inviter tous les acteurs de l’école à jouer leurs partitions pour la réussite de la refondation de l’école malienne.

Comme on pouvait imaginer la proclamation des résultats du bac est toujours vécue avec une certaine émotion par les postulants. Au lycée Technique de Bamako, les élèves attendaient d’être installés sur leur sort. Certains réunis par petits groupes sont restés scotchés aux téléphones en tentant de retrouver leurs noms sur la liste des admis publiés sur le site du département. Des cris de joie fusaient de temps à autre dans la foule.

Abdoulaye Traoré, admis, n’est pas tout à fait rassuré. “Je veux voir les résultats sur la fiche de l’école pour être plus sûr de ma réussite”. Cet élève de la série comptabilité financière souhaite devenir expert comptable. Aux environs de 17 h 10 mn, la liste d’admission n’était pas encore affichée au sein de l’établissement. Des candidats fulminaient contre ce retard dans l’affichage des résultats. Une dizaine de minutes après, les résultats étaient bien affichés. Il fallait donc jouer des coudes pour regarder.

Fatou Kourouma a pu identifier son nom sur la liste. Sa seconde tentative a été la bonne et s’est réjouie que ses efforts ont abouti au succès cette année. «Je faisais des cours chaque jour de 7 h à 18 h», affirmera l’élève de la série «génie civil». Ceux qui avaient décroché le bac étaient heureux. Les candidats malheureux avaient du mal à digérer leur échec. Certains sont tombés en syncope.

Le surveillant général du lycée Technique, Cheick Abdel Kader Bolly, a précisé que 242 candidats sur 731 ont été admis dans son établissement, soit 33,11%. Il affirme que ce taux est supérieur à celui de l’année dernière.Au lycée Notre Dame du Niger (LNDN), le taux de réussite de cette année est aussi supérieur à celui de l’année dernière. Le professeur de mathématiques, Yacouba Mallé, a indiqué que sur 385 candidats présentés, 205 ont été admis. Pour lui la régularité des cours et la stabilité au sein de l’établissement y sont pour quelque chose. Et de rendre hommage aux parents d’élèves pour les sacrifices consentis.

Mohamed DIAWARA

Commentaires via Facebook :