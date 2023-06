Second jour hier du BT santé : Pas d’incident signalé

Tout se déroule normalement dans les différents centres d’examens disséminés à travers le pays.

Les candidats ont continué hier de plancher sur les épreuves écrites du brevet de technicien en santé lancées la veille au Lycée Notre-Dame du Niger. Une fenêtre d’opportunité que Mme Sidibé Dédéou Ousmane, ministre de l’Education nationale a saisie pour prodiguer des conseils aux candidats et aux surveillants. Il va de soi que les compétences englobent des connaissances, des habiletés et des attitudes essentielles à la pratique de la santé. Elles constituent le fondement d’une pratique efficace en santé et fournissent une assise à partir de laquelle il sera possible de remplir les fonctions essentielles dévolues au système de santé : le diagnostic d’une pathologie et son traitement, la prévention des maladies et des blessures, la promotion de la santé humaine. On ne badine pas avec la santé des personnes ! Attirer l’attention des uns et des autres sur ces aspects vaut son pesant d’or dans un milieu où la fraude était la règle et l’effort personnel était l’exception. Comme d’aucuns aiment le dire : « l’exception confirme la règle ».

La triche est à l’agonie, bonjour l’excellence ! C’est ce qu’a voulu la ministre de l’Education nationale. « Les défis à relever en santé étant énormes, cela vous oblige nécessairement à doubler d’efforts ».

Au second jour des épreuves écrites, aucun incident majeur signalé dans les différents centres d’examens disséminés à travers le pays.

Fanfan

