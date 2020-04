Les initiatives pour suivre les cours à domicile se multiplient en cette période de crise sanitaire. Un malien vient de lancer l’application ‘’SO Kalan : Ma classe à la maison’’. Ce, afin de permettre aux élèves et étudiants de suivre les cours à la maison.

-Maliweb.net- L’épidémie du coronavirus qui a obligé de nombreux pays de la planète à fermer les classes menace l’année scolaire en cours. Le Mali, à l’instar des autres pays, a fermé les classes et tous les lieux de formation pour limiter la propagation de la pandémie. En alternative, les autorités éducatives ont entrepris de dispenser les cours à distance.

Dans ce cadre, les nouvelles technologies de l’information et de la communication ont été mises en contribution pour réussir ce projet de cours à distance. Au Mali, l’ORTM, Africable, Cherifla TV et souvent les réseaux sociaux ont été les plateformes plus utilisées pour dispenser les cours. Cette application ‘‘SO KALAN : ma classe à la maison’’ est un outil, où les cours sont initiés, exécutés et de diffusés sous forme d’une émission télévisée didactique en faveur des élèves des classes d’examen (DEF et le Bac) dans les matières principales des différentes séries. Mais aussi des élèves du primaire, et du secondaire selon un calendrier. Elle est l’œuvre de SOW Abdoulaye Oumar, Communicant et Auditeur certifié en intelligence économique, et Ada Ouologuem, Consultant en business développement et Marketing Digital

A travers ‘’So Kalan, les initiateurs veulent réduire considérablement l’impact de la fermeture des classes sur le niveau des élèves, permettre à chaque élève malien de bénéficier des cours à la maison, contribuer à réduire les mouvements des enfants dans les quartiers et sensibiliser les populations sur la nature de la maladie. Ainsi, les élèves étudiants peuvent se connecter via leurs Smartphones sur https.//sokalan.net pour poser des questions sur les cours qu’ils ont ratés. En plus, les cours sur les méthodes de respect des mesures barrières contre le COVID-19 sont dispensés.

Ce projet une initiative des jeunes maliens qui ont décidé de jouer leur partition dans la continuité de l’éducation et la lutte contre le COVID-19 en partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, les professeurs de lycées et de Organisations du système des Nations Unis dont l’OMS, UNICEF, UNESCO…

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

