UCAO-UUBA : Concours interclasse

Sous l’impulsion de la Sœur Dr. Thérèse Samaké, directrice académique et vice-présidente de l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest/Unité universitaire de Bamako (Ucao-UUBA), est lancé le concours interclasse dénommé “Défends ta filière“, à l’Ucao. La cérémonie d’ouverture a eu lieu la semaine dernière dans l’enceinte de l’université, en présence du tout nouveau président de l’Ucao, Yvonick Dakoury Zoni.

C’est parti pour un concours interclasse entre trois grandes licences de l’Ucao ; à savoir : la science juridique, le journalisme-communication et la science économique. Dénommé, “Défends ta filière”, ce concours est une initiative de la Sœur Thérèse Samaké de l’Académie de l’université pour qui, cette complétion vise à renforcer les modules de formation et de perfectionnement, dispensés dans les différentes filières de l’Ucao.

Aux dires de la vice-présidente, cette compétition est à sa deuxième édition et deuxième du genre au sein de l’Ucao pour pousser les étudiants à se former et à se surpasser eux-mêmes. Le concours, dira-t-elle, est basé sur la culture générale et les différents domaines spécifiques. Pour ce faire, chaque filière est représentée par un groupe d’étudiants qui seront soumis à des questions de culture générale, des prises de parole en public, des speech et des débats.

Cette 2e édition, a opposé le premier jour, la filière science juridique à la filière science économique avec thème de débat : “Les réseaux sociaux et le développement personnel”. La filière juridique devrait défendre la thèse, l’impact positif des réseaux sociaux sur le développement personnel et la filière économique d’aller dans le sens de la condamnation. Après trois heures d’horloge, la science économique a eu raison des juristes et affrontera les journalistes et les communicants cette semaine.

La compétition, en plus d’être académique et intellectuelle, est aussi sportive. Un tournoi de football sera organisé entre les trois filières et il y aura une grande finale. C’est une opportunité pour les élèves de s’améliorer sur tous les plans, a expliqué la Sœur Thérèse. Une immense joie pour la réussite de l’ouverture pour le président de l’Ucao et sa vice-présidente. Et le rendez-vous est donné cette semaine entre économistes et journalistes.

Koureichy Cissé

