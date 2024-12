C’est dans la salle visioconférence de l’Université que le Recteur, Isaii Daou, a accordé une interview à la presse. C’était le mercredi 9 octobre 2024.

À l’entame de l’interview, le premier responsable a présenté son établissement, créé en 2010-2011 avec les facultés suivantes: FAMA, FASSO, FAGES. Il contient aussi un institut appelé I’UFP. Les grands objectifs de l’Université de Ségou (US) sont: la formation, la recherche et l’employabilité de ses produits. Les formations sont faites à la fois dans les structures propres à l’université et dans d’autres sous forme de bail.

Ensuite, il a égrené les acquis qui vont de l’amélioration de la gouvernance au plan stratégique de développement 2021-2025 en passant par un service de recherche propre à l’US travaillant sur le développement social et économique, le magazine donnant des informations sur les activités de l’établissement et celles d’ailleurs, l’amélioration considérable des conditions de certains travailleurs de l’établissement, la construction de certaines salles de classe, l’organisation d’un symposium international…

À côté de ces acquis, faisant la fierté de l’Université de Ségou, il a mentionné quelques difficultés qui ralentissent souvent l’atteinte des objectifs assignés à l’établissement universitaire. Il s’agit de l’insuffisance d’infrastructures, des enseignants en nombre insuffisant surtout les maîtres de conférence (aucun du grade de professeur), de l’insubordination de certains travailleurs vis-à-vis de la hiérarchie, de l’insuffisant du fonds mis à la disposition de l’établissement pour son fonctionnement, du chevauchement des années académiques t’allongeant la durée de la formation…

Pour remédier à ces difficultés, des mesures fortes sont prises ou en voie d’être prises. C’est, entre autres, la mise en œuvre du plan de normalisation des années académiques d’ici à deux (02) ans (désormais le 1er octobre comme début des cours et le 31 juillet fin des cours), l’aménagement des sites (des centaines d’hectares à Ségou, Péléngana et Béwani) octroyés à l’Université et la construction de nouvelles salles en vue, le respect strict des activités pédagogiques (digitalisation, moralisation des heures, cahiers de textes… ), le renforcement des cours en ligne en réduisant considérablement les cours en présentiel, l’ouverture en vue de la Faculté en sciences de la santé humaine (la Médecine), l’arrivée en vue d’un certain nombre d’enseignants suite au concours passé, l’implication du Conseil d’administration de l’université et de celle des notabilités locales pour plus d’entente au sein de l’Université de Ségou, etc.

Enfin, il a exprimé sa joie en informant la presse de l’admission à la fonction publique dernière de 25% des sortants de l’Université de Ségou qui s’y étaient présentés. Selon lui, cette brillante réussite montre à suffisance la qualité de la formation reçue par les étudiants. Donc, ce n’est pas surprenant que, officiellement, l’Université de Ségou est classée, par le Département de l’enseignement supérieur, la meilleure université du pays.

Avant de terminer, il a rassuré la presse de sa disponibilité pour permettre à la population de Ségou de connaître davantage l’Université de Ségou.

Sidi DEMBÉLÉ

