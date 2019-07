Dans le cadre d’une synergie d’action, le projet Usaid/Mali Sira et le programme d’appui à la gouvernance locale (Mali SNGP), en partenariat avec la cellule d’appui à la décentralisation de l’Education (CADDE), ont tenu le mardi 2 juillet 2019 au Lycée Technique, une formation nationale des maires, secrétaires généraux et membres des Commissions éducatives sur la gestion de l’école en mode décentralisé et les activités du projet Sira.

La cérémonie d’ouverture des travaux de l’atelier de formation était présidée par le directeur général adjoint des collectivités territoriales avec la présence du chef d’équipe éducation de l’Usaid, la directrice Usaid-Mali Sira, de la directrice résidente p.i. de Mali-SNGP, sans oublier le chef de la CADDE et le représentant du maire de la commune III.

Le but recherché par les deux projets et leurs partenaires est de mettre ensemble leurs expertises afin de gérer leurs ressources efficacement pour la durabilité des activités. La gestion de l’école en mode décentralisé étant un des éléments importants de la politique de décentralisation du Mali, les Commissions éducatives communales sont donc les chevilles ouvrières dans le cadre de la coordination, de l’élaboration et de la mise en œuvre des actions de développement pour assurer la qualité de l’éducation, au niveau local. C’est ainsi que ces deux projets ont décidé de s’investir ensemble pour renforcer les compétences des acteurs des collectivités territoriales.

Avec l’appui technique des structures déconcentrées de l’éducation, les collectivités sont responsables, entre autres, de l’élaboration et de la mise en œuvre du Plan de développement de l’éducation (PDE), la gestion du personnel enseignant (pré scolaire, fondamental et non formel), la mise en place, le financement et le suivi des Comités de gestion scolaire (CGS).

Les formations se focaliseront sur ces différentes responsabilités et les activités du projet Usaid/Mali Sira, en appui à la lecture-écriture, dans son volet communautaire. Elles auront lieu dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et dans le District de Bamako, du 1er juillet au 8 août 2019. Elles concerneront 2.400 participants de 329 communes.

Avec cette synergie d’action, les deux projets œuvrent ensemble pour le bonheur de l’éducation, en renforçant les CGS dans le cadre du système éducatif et en favorisant la collaboration avec les conseillers communaux.

USAID/Mali Sira est un projet de cinq ans qui a pour but d’améliorer la qualité de l’apprentissage de la lecture-écriture dans les classes de 1re et 2e années des écoles publiques et communautaires des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et dans le district de Bamako.

Mali SNGP est chargé de contribuer à l’avancement du processus de la décentralisation au Mali en améliorant les procédures de gestion des finances afin de prévenir la corruption, renforcer la collaboration entre l’Etat central et les collectivités locales et d’instaurer la transparence dans la gestion des fonds publics et l’efficacité des prestations des services sociaux de base.

Gabriel TIENOU

