La 5e promotion du Centre africain d’Excellence en Bio-informatique (ACE-B) est prête à servir. La cérémonie de remise des attestations a eu lieu, ce samedi 1 février, dans la salle de conférence de la Faculté des Sciences et Techniques (FST / USTTB). La promotion est parrainée par le Professeur Seydou Doumbia et la professeure Kadia Maïga.

La 5e promotion en Master bio-informatique se compose de 12 étudiants. Selon le Professeur Pr Mamadou WELE, directeur de l’ACE-B, tous les étudiants sont déjà soutenus à l’exception de deux d’entre eux. Aussi, a révélé le directeur, trois étudiants sont absents à la cérémonie de graduation. Et pour cause, l’un a obtenu une bourse d’un an en Espagne, et deux sont en conférence internationale en Ouganda.

Les nouveaux diplômés sont du Mali, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Burundi, du Nigéria et du Gabon. A ses étudiants, le Directeur Pr Mamadou WELE les a félicités pour l’obtention du diplôme du Master en bio-informatique. « Cela montre que vous avez les connaissances et les compétences nécessaires », a salué le directeur de l’ACE-B. Parlant de la sixième cohorte, le Prof WELE informe que l’appel à candidature est en cours jusqu’au 14 février prochain.

Le vice doyen de la FST, tout comme le Recteur de l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako (USTTB) ont salué les récipiendaires. Le recteur Mahamadou Diakité a appelé les nouveaux diplômés à être ambitieux, et à chercher à faire plus dans le domaine de la recherche que leurs parrains. La cérémonie a été marquée par la présentation par les étudiants de leurs thèmes de mémoire.

Prenant la parole, la marraine Pr Kadia Maïga a exhorté les nouveaux diplômés à poursuivre les études. « Le Master est bien, mais ça ne suffit pas, il faut aller loin, il faut s’attaquer au doctorat », a indiqué la marraine. Avant de lancer un appel aux autorités pour la mise en place de bourses doctorales pour les 3 meilleures des promotions à venir.

« On a longtemps cru que la recherche de pointe était réservée aux pays développés », a souligné le professeur Seydou Doumbia à ses filleuls. « Vous avez montré que c’est possible chez nous en maîtrisant la recherche en bio-informatique » s’est réjoui le parrain Pr Doumbia. Avant de souligner la transversalité et les opportunités immenses de la bio-informatique.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

