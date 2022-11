Le 1er octobre 2022, pour la première fois de son histoire, une présidente a pris la tête du CICR. Pour sa première visite, Mme Mirjana Spoljaric est venue au Mali. De Bamako, elle s’est rendue à Gao pour s’enquérir de la condition des victimes du conflit et autres situations de violence.

Au cours de cette visite, la Présidente Spoljaric a discuté des défis humanitaires avec les autorités locales et nationales et avec les collègues de la Croix-Rouge malienne. La présidente Spoljaric a participé également, aux côtés de représentants du gouverneur de Gao, à l’inauguration d’une nouvelle maternité construite par le CICR. Elle a rencontré des membres des communautés et discuté des effets du conflit et du changement climatique. Elle en a profité pour visiter quelques programmes d’assistance et de protection du CICR.

Aminata Alassane Cissé

Chargée des Relations Publiques

