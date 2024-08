Les fortes quantités de pluie qui s’abattent sur tout le pays depuis plusieurs jours se poursuivront dans la période du 30 juillet au 6 août 2024, selon les prévisions de Mali-Météo. Les risques d’inondation sont “élevés“, prévient l’agence.

En plein saison hivernale, l’ensemble du pays (excepté l’extrême nord de la région de Taoudéni) a été abondamment arrosé par la pluie ces derniers jours. Des orages qui ont causé plusieurs cas d’inondations à Bamako et à l’intérieur du pays.

Le cercle de Bla fait partie des zones les plus touchées par ces pluies diluviennes. Bla a reçu le 22 juillet et 26 juillet de plus 100 millimètres (mm). A ce jour, plus de 9700 sinistrés (la majorité sont des femmes et enfants) sont affectés par ces inondations, selon le ministère de la Santé et du Développement social.

Poursuite des activités pluvio-orageuses

Les prévisions de Mali-Météo annoncent encore des quantités importantes de pluies avec des risques d’inondation élevés dans la période du 30 juillet au 6 août 2024. Ces pluies se produiront dans tout le pays, excepté l’extrême nord de la région de Taoudéni.

“La visibilité peut être considérablement réduite (moins de 1 km) à l’approche et en présence de certains orages“, prévient Mali-Météo. L’Agence appelle la population à plus de vigilance face aux risques liés à la présence de certains phénomènes météorologiques.

A noter qu’après l’inondation dans le cercle de Bla, plusieurs localités ont reçu de grandes quantités de pluies ce 29 juillet. Suivant les données de Mali-météo, le Cscom de Banancoro (cercle de Kangaba) a recueilli 132 mm de pluies. 130 mm de pluies ont été enregistrées à Bancoumana, 101 mm à Baguinéda, 100 mm à Koursalé, 97mm à Niengue Coro (cercle de Kati, région de Koulikoro) et 104 mm à Bougouni.

Pour le district de Bamako, 79 mm ont été recueillies à Lassa, 77 mm à Bamako-Ville, 69 mm à Hamdallaye, 54 mm au Banconi, 53 mm à Bamako-Sénou en 12 heures.

Kadiatou Mouyi Doumbia

