WaterAid, dans la mise en œuvre de la campagne H4H lancée en 2021, a saisi les médias comme un apport pour atteindre les objectifs. Pour la réussite de cette campagne, WaterAid, en partenariat avec le RJEPA, organise un concours de meilleurs articles de presse. Cette compétition a été lancée le mardi 6 février au siège de WaterAid sous la présidence de son Directeur Pays, Tidiane Diallo, en compagnie du président du RJEPA, Youba Konaté.

Le concours, selon les organisateurs, a pour objectif d’amener les hommes de médias à s’intéresser davantage à la problématique de : Hygiène pour la santé en lien avec le WASH. Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la campagne de plaidoyer H4H (Hygiène pour la santé) de WaterAid lancée en 2021 au niveau international. Une campagne qui vise à accélérer les progrès pour l’atteinte de l’accès universel à l’hygiène des mains et l’intégration de l’eau, l’hygiène et l’assainissement dans les établissements de santé.

Selon le président du Réseau des journalistes pour la promotion de l’eau potable, Youba Konaté, à quelques encablures de l’échéance des ODD en 2030, les chiffres d’accès à l’eau et à l’assainissement sont en deçà des attentes au Mali. “Le taux d’accès à l’eau potable est de 69,2% au niveau national, contre 39% en assainissement de base. Une forte interpellation pour l’ensemble des acteurs”, indique-t-il.

Pour lui, l’exécution de cette campagne permet de renforcer l’engagement politique pour prioriser l’hygiène dans les politiques et programmes de Santé publique à travers de nombreuses activités d’information et de communication. Elle se tiendra pendant 2 mois et le RJEPA va s’atteler à l’atteinte des objectifs de cette campagne, s’engage-t-il. Aux dires de Youba Konaté, le lancement de cette campagne et du concours de meilleurs articles de presse est une occasion pour WaterAid et le RJEPA, d’inciter davantage les hommes de médias à s’intéresser au secteur WASH. À travers cette campagne, souligne-t-il, les médias mettront en exergue l’importance du secteur Eau potable, hygiène et assainissement dans le développement durable et la lutte contre la pauvreté.

Le Directeur pays de WaterAid a pour sa part rappelé l’importance et l’objectif de la campagne. “On travaille ensemble dans ce domaine noble pour que l’eau, l’hygiène et l’assainissement puissent parvenir aux personnes qui sont dans le besoin. Cela, pour combattre la pauvreté”, a-t-il déclaré.

Pour Tidiane Diallo, l’eau, hygiène et l’assainissement sont au centre du développement de tous les secteurs. C’est pourquoi, dit-il, avec leur nouvelle stratégie lancée, le focus est mis sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement en lien avec la santé. Surtout la santé publique. Au cours de cette campagne, affirme le Directeur, WaterAid va s’appuyer sur les professionnels de l’information pour se faire entendre. “Il s’agit de nous appuyer sur les médias pour nous faire entendre des autorités politiques et des décideurs, pour nous faire entendre également de ceux qui décident au niveau sectorielle, c’est à dire d’autres bailleurs, d’autres partenaires et ONG qui travaillent dans ce domaine”, a-t-il ajouté.

Kassoum Théra

