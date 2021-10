Prévision des risques d’inondations et sécheresse dans le Volta : L’arsenal des techniciens du domaine mis à disposition des décideurs

L’atelier national de renforcement des capacités et de production des cartes de risques des inondations et sécheresse dans le bassin de la volta a pris fin le 30 septembre 2021 à l’hôtel Mandé de Bamako. A l’issue des travaux de fortes recommandations ont émis par les techniciens et mises à disposition des décideurs pour fin utile.

L’atelier de renforcement des capacités des techniciens dans l’élaboration et la cartographie des risques d’inondation et de sécheresse dans le bassin du Volta, a pris fin sur de fortes recommandations. Lesquelles visent à appuyer les décideurs pour des prises de mesures adéquates en vue de mieux répondre à des phénomènes climatiques tels que l’inondation et la sécheresse. En effet, durant les trois jours de travaux, la dizaine de participants ont eu à travailler sur les points relatifs à : la présentation des différentes activités du projet ; à l’identification, la nomination des points focaux des structures nationales impliquées dans la mise en œuvre du projet et les tâches de ces points focaux ; aux sessions de formation de la démarche méthodologique pour l’évaluation de l’exposition à la sécheresse , ainsi que pour l’évaluation de l’impact d’inondation, avec une approche fondée des scénarii . A l’issue de la renonctre, M. Niampa Bukari, chargé technique du Projet ‘Intégrer la gestion des inondations et de la sécheresse et de l’alerte rapide pour l’adaptation au changement climatique dans le bassin de la Volta’( VFDM, n’a pas manqué de signifier son satisfecit vis-à-vis de la qualité des participants et leur assiduité. Et d’ajouter que les recommandations vont sans nul doute contribuer à une meilleure gestion des risques.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

