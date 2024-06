Le vendredi 07 juin 2024 au siège de l’Agence de Développement durable (AEDD), s’est tenue la cérémonie de distinctions des acteurs engagés pour la protection de la santé et de l’environnement.

Organisée par la Fondation santé-environnement en collaboration avec le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, les lauréats de la compétition ouverte pour les prix de mérite en protection de l’environnement et de la santé ont été primés ce jour en faveur d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et Développement durable, Mamadou SAMAKÉ.

Les gagnants sont : Adama Bamba lauréat du prix Jeune talent ; Pr Rokia Sanogo lauréate du prix Innovation de recherche ; L’association Yiriwa lauréate du prix Action communautaire ; Sy Kadiatou Tamboura lauréate du prix genre ; et notre confrère Aguibou Coulibaly agent de l’Ortm non moins membre du Réseau Africain pour la Santé et l’Environnement (REMAPSEN lauréat du prix Média.

Le président du comité de sélection, Salif Samaké après être revenu est l’objectif du concours, ses objectifs a félicité les lauréats tout en indiquant la pertinence des dossiers soumis à compétition. Il rappellera ensuite l’objectif du concours à savoir encourager les acteurs et les organisations à plus s’investir dans la protection de la santé et de l’environnement. Ceci en vue de contribuer à la réduction de l’impact des risques environnementaux et des changements climatiques sur la santé.

La présidente de la Fondation Santé-Environnement, Dr Fatoumata Nafo dans son intervention a insisté sur l’interdépendance santé-environnement, un binôme qui nécessite des investissements dans un monde soumis à un stress climatique sans précédent. Aussi, elle à l’instar du Pr Rokia Sanogo a invité à une meilleure protection de l’environnement.

Quant au ministre de l’Environnement, de l’Assainissement, et de Développement durable, il a encouragé l’initiative ainsi que les récipiendaires pour leur engagement en faveur de la santé et l’environnement. Il les a ensuite rassuré de l’accompagnement de leurs projets.

Khadydiatou Sanogo /maliweb.net

