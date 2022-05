Situé en face de Coumba gaz sur la route de Ségou, un poteau électrique endommagé par un camion citerne depuis le 29 mars dernier, coupe le sommeil aux populations environnantes. Selon Makan Coulibaly, ex-promoteur du réseau électrique et de l’eau de la zone, les agents de l’EDM.sa ont été alertés sur le champ pour qu’ils viennent réparer avant que cela ne provoque des effets graves.

Malheureusement, aucun agent n’a réagi à l’heure où nous sommes. “J’ai appelé le standard de l’EDM.sa plus d’une dizaine de fois. Peine perdue ! Les agents sont sourds muets. Jusqu’à présent Ils n’ont pas pris des dispositions pour prévenir le mal”, affirme l’ex-promoteur de la ligne électrique. Vu l’état du poteau, les habitants de l’entourage s’inquiétent beaucoup, car l’hivernage s’annonce à grand pas avec des vents violents.

En plus de cela, le poteau est implanté à 100 mètres d’une station et d’un garage où des centaines de camions citernes stationnent. Et quand le poteau tombe, l’endroit sera incendié. Afin d’éviter le pire, la population de Niamana interppelle les agents de l’EDM.sa à chercher des solutions au plus vite possible.

