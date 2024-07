C’est l’une des plus grandes saisies de l’antenne de la Cellule aéroportuaire anti-trafics (CAAT) de l’OCS de l’aéroport international Modibo Keïta qui été effectuée ce lundi 22 juillet. Les deux suspects interpellés avaient en leur possession 12 kg de cocaïne pure, d’une valeur de plus de 480 millions de F CFA.

Dans un communiqué de presse signé par son directeur, l’Office central des stupéfiants (OCS) a annoncé avoir saisi ce lundi 22 juillet 2024, 12 kg de cocaïne pure. La saisie a été réalisée par l’antenne de la Cellule aéroportuaire anti-trafics (CAAT) de l’Office de l’aéroport international Modibo Kéita après une analyse dans leur laboratoire narcotique. “La valeur marchande des produits est estimée à plus de 480 millions F CFA”, renseigne le communiqué.

Les produits étaient dissimulés dans les doubles fonds de quatre valises de deux individus, de nationalité franco-malienne, selon l’OCS. “Les suspects étaient en partance pour Bruxelles par Royal Air Maroc, mais leur destination finale était Paris”, explique-t-il.

Le directeur de l’OCS, le colonel-major Fousseyni Kéita assure que “l’enquête est en cours pour déterminer le ou les suspects impliqués dans ce trafic international de stupéfiants”.

En saluant l’engagement des différentes antennes OCS à travers le pays dans cette lutte, le colonel-major Kéita remercie les citoyens, grâce à qui, “ce résultat a été atteint”. Il les exhorte à être plus vigilants autour d’eux tout en poursuivant la dynamique de dénonciation anonyme des suspects au numéro vert 80 00 31 31.

Une stratégie de collaboration qui marche depuis quelques années. En 2023, l’Office central des stupéfiants a saisi et détruit plus 60 tonnes de produits stupéfiants. Les produits étaient composés, entre autres, de cocaïne, cannabis et ses dérivés et doses de crack…

Malgré ces résultats, la lutte contre la drogue fait toujours face à de nombreux défis. Dans son rapport mondial sur les drogues 2024, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) avait alerté sur l’émergence de nouveaux opioïdes synthétiques, la flambée de production de cocaïne et l’augmentation du nombre des consommateurs des drogues dans le monde. Le nombre de consommateurs de drogue est passé à “292 millions” en 2022, soit une augmentation de 20 %, en 10 ans.

Si le cannabis reste toujours la drogue la plus consommée dans le monde, selon le rapport mondial de l’Organisation, les consommateurs de cocaïne s’élèveraient à 23 millions de personnes en 2022.

Kadiatou Mouyi Doumbia

Commentaires via Facebook :