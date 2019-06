Accusé de « fraude et de contrefaçon », le promoteur de la quincaillerie 2002, Adama Dembele, est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il qualifie d’acharnement de la part de Modibo Sylla : « je me demande si je ne suis pas Malien. Puisque beaucoup de commerçants importent des brouettes », s’est insurgé le milliardaire, les yeux rouges de colère. Pour le richissime, Modibo Sylla s’en prend à lui à tord. Dans un bambara clair comme l’eau de roche, Adama Dembele explique qu’il y a en Asie des centaines d’usines qui fabriquent des brouettes. En Chine, en Indonésie, en Turquie et en Thaïlande les usines fabriquent les brouettes conformément à vos instructions. Le sieur Dembele de souligner qu’il a récemment commandé 13 conteneurs de brouettes sur lesquels 8 sont déjà à Bamako. Lesdites brouettes ont été saisies suite à une plainte de Modibo Sylla ce qui est illégal à ses yeux. Car à en croire Adama Dembele sur les brouettes c’est bien « Star » et non « 3caimans ». Aussi le tribunal de grande instance de la commune VI a tranché l’affaire en faveur de Dembele et il a obtenu, une main levée sur lesdites brouettes. Non content de cette décision de justice, le promoteur de la quincaillerie de la paix a fait appel de la décision auprès de la cour d’appel de Bamako. Et lui de dire qu’il a confiance en la justice malienne, qu’il espère obtenir gain de cause puisqu’il doit comparaître le 1er juillet prochain. Dans la quincaillerie 2002 où il nous a reçus, nous avons pu voir toutes les brouettes qui portent la marque « Star ». Avec son accent lourd Adama Dembele nous a fait savoir que : « c’est l’usine Qingdao Xinjiang Handtruck Co.Ltd qui a produit les brouettes avec catalogue à l’appui ». Avant de souligner qu’il existe sur le marché malien quinze types de brouettes. Pour, lui, Modibo Sylla n’a aucune raison de s’acharner sur lui seul, car d’autres commerçants importent des brouettes. Selon Adama Dembele, cette accusation de « fraude et de contrefaçon », n’est qu’une pure invention pour salir sa réputation. Faut-il le rappeler, la quincaillerie 2002 est championne en matière de matériaux de construction. Cela fait plus d’un an que Modibo Sylla s’acharne contre Dembele en l’accusant de lui avoir causé des dommages se chiffrant à plus de 200 millions de nos francs.

Oumou Cisse

