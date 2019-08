Les hommes du Commissaire Divisionnaire Kadiatou dite Kady TOUNKARA, en charge du commissariat de police du 14ème arrondissement, mettent hors d’état de nuire une bande de voleurs, qui semait la terreur à Hamdallaye ACI 2000.

Depuis plusieurs jours, le Commissariat du 14ème arrondissement ne cessait d’enregistrer des plaintes, relatifs aux cambriolages des véhicules, commis fréquemment les vendredis, pendant la prière du “Jummah”.Suite à ces plaintes et munie des instructions des plus hautes autorités, dans le cadre de la lutte contre la recrudescence de l’insécurité dans le District de Bamako et ses alentours, surtout en cette veille de la fête des moutons, le Commissaire Divisionnaire Kady a fermement instruit aux éléments de sa Brigade des Recherches d’accentuer les rondes et patrouilles dans les secteurs relevant de sa compétence, sous la supervision de son Adjoint, Commissaire de Police S SYLLA.

Ainsi, le vendredi 02/08/2019 aux environs de 11heures 30minutes, suite à une dénonciation d’un paisible citoyen désirant garder l’anonymat, une équipe conduite par le Lieutenant Mahamadou KEBE s’est rendue devant la mosquée du super marché mille et une merveille, sis à Hamdallaye ACI 2000.

Arrivée, ils ont interpellé deux individus, déclarant se nommer l. SANOGO, âgé de 40 ans, employé de commerce, domicilié à Sébénikoro et l. SlDlBE, âgé de 25 ans, employé de commerce, domicilié à Lafiabougou, à bord d’une voiture de marque Toyota Corolla de couleur blanche, immatriculée BA-5141-MD, s’apprêtant à commettre leur forfait hebdomadaire. Conduits au Commissariat et interrogés sommairement, ils ont indiscutablement reconnu les faits qui leur sont reprochés.

Selon eux-mêmes, dans leur déposition, ils n’opèrent que les jours Saints du vendredi. Cependant, leur modus operandi consiste à se rendre dans les mosquées, précisément aux heures de prière, dans le seul but de dévaliser les véhicules des fidèles musulmans. Ainsi, ils profitent pour ébranler la vigilance des rares passants du moment, pour défoncer ou ouvrir les véhicules des clefs “passe partout”.

A la fin de leur interrogatoire, ils ont cité un certain A. DIARRA, à qui ils bazardaient leurs butins, qui par la suite a été déniché et mis également au gnouf.Les investigations et perquisitions menées dans leurs domiciles respectifs ont permis de saisir un autre véhicule et trente-sept (37) ordinateurs portables et un trousseau d’une centaine de clefs de véhicules.

En attendant la clôture de l’enquête et leur déferrement devant Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Commune IV du District de Bamako, aux fins de droit, les plaintes contre eux continuent de pleuvoir au Commissariat du 14ème Arrondissement.

Un ouf de soulagement pour les fidèles musulmans d’Hamdallaye ACI 2000.

MBG

Commentaires via Facebook :