D.B et A.B sont deux coupeurs de route sur l’axe longeant dans la forêt classée de Kasséla. Ces grands bandits qui ont assez perturbé les paisibles citoyens avec les agressions et la dépossession de leurs biens ont été immobilisés le mardi 28 juin dernier par les éléments de la Brigade de Recherches du Commissariat de Police du 4ème Arrondissement. Ce, avec l’appui des éléments du Groupe Anti-Terroriste de la Police Nationale. Les deux malfaiteurs sont à présent à la disposition de la justice.

Les Hommes du Commissaire principal, Modibo Traoré ont mis la main sur ces grands malfaiteurs le 28 juin 2022. Et cela, dans le cadre de la lutte contre le banditisme et la criminalité dans toutes ses formes. Cette bande composée de D.B, le cerveau et A.B étaient des coupeurs de route qui opéraient sur l’axe de la forêt classée de Kasséla. A savoir que cette prouesse du commissariat de police du 4ème arrondissement a été possible grâce à une exploitation des renseignements recueillis par les éléments du Groupe Anti-Terroriste de la Police Nationale lors d’une opération de traque des coupeurs de route dans la forêt classée de Faya.

En effet, c’est au cours d’un braquage que ces malfrats ont pris la poudre d’escampette en laissant derrière eux une moto de marque ‘’Sanili’’ qui fut ensuite remise à la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Banguinéda par l’équipe du Groupe Anti-Terroriste de la Police, chose qui servira d’indice après aux Forces de l’ordre. De même, les informations recueillies ont permis de mettre la lumière sur l’identité du pivot de la bande qui est D.B. C’était avec un descriptif donnant son portrait exact comme un résidant à Kati et avec toujours à sa portée un sac noir contenant une arme à feu. Des infos que les éléments de la Brigade de Recherches du Commissariat de Police du 4ème Arrondissement ont exploité pour les investigations menées dans la ville garnison de Kati. Ces dispositions prises n’ont pas été vaines car le 28 juin dernier, tôt le matin, sur la voie secondaire, un homme fut signalé répondant à la description faite, c’était bien D.B, outre, au cours des fouilles sur place, il a été trouvé dans son sac un pistolet mitrailleur (PM), deux chargeurs garnis des cartouches, un coupe-coupe et un couteau. Il a été ainsi immédiatement conduit au Commissariat cité dans le but d’être interrogé.

Pendant l’interrogatoire, sachant qu’il est déjà cuit, D.B n’a pas hésité à dénoncer son complice A.B qui, à son tour, a été interpellé à Niamana par le Commissaire principal Modibo Traoré et ses éléments sous le commandement du Contrôleur Général de Police, Seydou Diarra non moins directeur régional de la Police du District de Bamako. Voilà, une fois de plus, des malfrats de moins et un soulagement pour les usagers de la route de la forêt classée de Kassela.

Par Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :