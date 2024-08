Commissariat de police de Korofina-nord: Des fillettes épinglées pour association de malfaiteurs, vol et divers actes de banditisme…

Inquiétant, révoltant, désespérant… Les qualificatifs ne manquent pas pour décrier les actes impliquant ces mineurs !*_

C’est à la suite de nombreuses plaintes émanant de conducteurs d’engins à deux roues (motos-taxis ou Telimani, Djakarta) et tricycles (katakatani) qu’une enquête a été ouverte; toutes pour “vol de moto”. Un indice reliait les infractions les unes aux autres: elles se passaient toutes dans le secteur de Banconi/Sourakabougouni en commune-I du District. Les plaintes aussi !

C’est en effet le commissariat de police de Korofina-Nord qui enregistra les plaintes et ouvrit par conséquent les enquêtes ce mercredi 07 août 2024.

Autre detail: tous les plaignants désignaient les mêmes personnages : un groupe de “jeunes, très jeunes, voire des Mineurs”. Sous d’autres cieux, on les appelle des “Microbes”.

Le Commissariat de Police de Korofina-Nord sous l’égide du Commissaire Principal de Police Bakary COULIBALY et son complice, le Commissaire adjoint de Police Maroiny Ouled Deh Agge, savaient alors où chercher : un groupe de mineurs en cette période de grandes vacances, ça ne passe pas inaperçu !

Après de méticuleuses investigations et analyses des déclarations des plaignants, plusieurs groupes de jeunes ont été identifiés. Les Limiers procedèrent ensuite par élimination logique.

Le jeune Commissaire de Police Issa KOUMA Chef de Brigade de Recherche (BR) fut très pertinent …

En moins de 24H (le jeudi 08 août 2024), il parvint en effet à identifier et localiser les suspects.

À la tête d’une équipe dynamique et engagée, il dénicha huit (08) des “Microbes” dans une chambre sur la colline de Banconi/Sourakabougouni. Ils étaient en possession de deux (02) motos dépourvues de documents donc de provenance douteuse et une moto appartenant à une plaignante qui a clairement identifié son bien.

Cinq (05) des huit (08) suspects sont des garçons âgés entre 18 et 24 ans et les autres, à savoir les trois (03) fillettes, de 15 à 16 ans. Des Mineures, non encore sorties de leurs “coquilles” comme on le dit souvent dans nos sociétés.

À noter que de nombreuses victimes n’ont pas fait de déclaration. Mais toutes reconnaissent leurs agresseurs. Toute chose qui

rend les recherches difficiles d’autant qu’après leurs forfaits, les malfrats vendent leurs butins et brouillent ainsi les pistes. Alors, faites une déclaration après vol. Ça peut toujours servir !

Les jeunes suspects, en tout cas les ados parmi eux, ont été confiées à leurs parents en attendant leur jugement.

Une occasion de plus offerte au Directeur Général de la Police Nationale, le Commissaire Général de la Brigade de Police, Soulaïmane TRAORÉ, d’inviter les parents et tuteurs à d’avantage de vigilance. Et aux populations en général, de poursuivre cette belle collaboration avec les forces de sécurité afin de venir à bout de la grande et petite délinquance (l’une entraînant l’autre); de procéder à l’immatriculation systématique de leurs engins neufs et faire une déclaration de vol dans les services de Police et ou de Gendarmerie afin de faciliter les recherches; de s’abstenir d’acheter les engins sans papiers et dénoncer tout cas suspect.*_

A bon entendeur…

*Bamananden Journal Kojugu Kelebaa #JKK#*

