Prendre, s’approprier quelque chose qui est le bien d’autrui par la ruse ou par la force est un crime. Lutter contre le vol dans notre pays, a toujours été occupé une place importante dans les préoccupations majeures de la police. C’est la raison pour laquelle, le Directeur Général de la Police, l’inspecteur Général Souleymane TRAORE suit ses commissaires avec beaucoup d’intérêt. Le commissariat du 9ème arrondissement vient de mettre le grappin sur deux cambrioleurs.

Dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 octobre 2022, vers 03 heures, à Hamdallaye ACI 2000 à hauteur du terrain du Réal. Le Commissariat de Police du 9ème Arrondissement avec à sa tête le Commissaire Divisionnaire Daouda Diarra, vient de mettre hors d’état de nuire, deux malfrats repris de justice.

Suite à une plainte déposée le samedi 9 octobre 2022 par une dame déclarant être victime de cambriolage de leur boutique d’alimentation et d’échange de monnaie, sise à Sébénikoro au cours duquel deux coffre-forts contenant neuf millions de Francs CFA ont été emportés. Une équipe de la Brigade de recherche du Commissariat de Sébénicoro s’est rendue sur les lieux pour un constat.

Ainsi, sur la base des renseignements, des indices obtenus et grâce à l’ exploitation du système des caméras de vidéo-surveillance agrées, les limiers ont appréhendé, dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 octobre 2022 vers 03 heures du matin, à Hamdallaye ACI 2000 à hauteur du terrain Real, les nommés S D N et M K à bord du véhicule de marque ‘’Toyota Corolla S’’.

Conduits au commissariat de Sébénikoro et interrogé sommairement, ils ont reconnu entièrement les faits qui leurs sont reprochés. Une perquisition de leur domicile a permis de retrouver la somme de 530.000 FCFA et la saisie de plusieurs matériels domestiques.

Ces bandits opéraient nuitamment après avoir ciblé leurs victimes. Ils ont révélé être impliqués dans neuf (09) cas de cambriolage dont sept (07) à Bamako y compris celui de Sébénikoro et deux cas (02) à Ségou et Kadiolo. Le préjudice total est estimé à plus de cinquante millions (50.000.000) FCFA selon les victimes entendues.

A savoir que Le Directeur Général de la Police, l’inspecteur Général Soulaïmane Traore a félicité ses hommes pour cet énième exploit et a appelé la population à plus de collaboration afin de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes.

Hawa Traoré

COMMISSARIAT DE POLICE DU 1ER ARRONDISSEMENT DE KATI : Un présumé escroc interpellé par la police

Le 14 octobre 2022, le commissaire divisionnaire de police Sory I SANGARÉ et ses hommes, ont sur l’exploitation des renseignements, interpellé, un supposé escroc du nom LT.

En effet, le jeune lieutenant de police Bourama TOULEMA, fraîchement sorti de l’école, qui vient de mettre en évidence ses notions d’enquêtes de police avec son équipe de la Brigade de recherches du 1er arrondissement de Kati ont mis la main sur K.T pour une affaire d’escroquerie.

Le montant escroqué s’élève à près de sept millions de francs (7 000 000) CFA. Le mis en cause a été interpellé en possession de dix neuf (19) cadenas et de trois (03) téléphones dont deux (02) de marque Itel et un (01) X-TIGE.

Rappelons que les recherches sont en cours pour traquer les éventuels complices.

H. Traoré

