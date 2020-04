Ils étaient en passe de réussir une bonne opération lorsqu’ils ont été obligés de faire usage d’une arme à feu. Le bruit de l’arme alerta les policiers et l’opération échoua.

Les patrouilles policières quotidiennes ont pour but de débarrasser la ville et ses environs des « déchets sociaux » du point de vue sécuritaire. Avantages. Les citoyens vaquent librement à leurs affaires avec moins de risque. X est ce commerçant qui mettra du temps à se réjouir de l’intervention prompte des éléments de la Commissaire Divisionnaire Kadiatou « Kady » Tounkara du 14è arrondissement. La semaine dernière, quelque part à Lafiabougou en commune IV du district de Bamako, l’homme était quasiment tombé entre les mains des bandits lorsqu’une patrouille des policiers du commissariat cité, sont intervenus pour mettre leur lugubre opération en échec.

C’était le 18 Mars dernier, vers les environs de 20 heures 30 minutes. Selon nos sources qui ont traité le dossier, les patrouilleurs étaient déjà à pied d’œuvre dans les secteurs qui relèvent de leur autorité en commune IV du District de Bamako. Et lorsqu’ils sont lancés dans ces patrouilles nocturnes, rares sont les coins et recoins obscurs de leurs secteurs qui échappent à leurs fouilles. C’était le cas ce jour là, lorsque soudain, ils ont été alertés par des bruits de tirs nourris d’armes à feu en provenance des environs du cimetière de Lafiabougou. C’était suffisant pour que la « Compol » Kady Tounkara et ses hommes rallient rapidement les lieux pour en savoir d’avantage. A leur arrivée à l’endroit indiqué, ils ont été accueillis par un déluge de feu des bandits. Il s’avèrera plus tard que ces derniers étaient en pleine opération de braquage.

