Rentré au bercail pour célébrer le mariage de sa seconde épouse, l’expatrié achète une nouvelle moto pour consoler la première. Les malfrats lui ont coupé l’herbe sous le pied

S’acheter une nouvelle moto souvent à Bamako revient à attirer vers soi les bandits de tout acabit. Une chose est claire dans la Cité des Trois Caïmans, il est extrêmement risqué de posséder une nouvelle moto et de circuler dans les rues ou ruelles des quartiers à certaines heures. à Bamako, les engins à deux-roues s’achètent et se vendent comme du petit pain. Ce phénomène oblige les propriétaires d’engins à deux-roues à redoubler de vigilance, voire d’imagination. Pour passer inaperçus, les motocyclistes ne manquent pas d’astuces. Certains habillent leur nouvel engin d’une vieille façade alors que le moteur marche à merveille. Histoire de mettre leurs biens à l’abri des malfrats qui rodent tout autour de jour comme

de nuit.

Dans certains cas comme le présent, les voleurs agissent avec une audace qui dépasse l’entendement.

Nous désignerons le malheureux héros de cette histoire par l’initiale S. Ce jeune homme est un expatrié résidant en Italie, qui a récemment regagné le bercail pour célébrer ses secondes noces. Il loge à Magnambougou, un quartier de la Commune VI du District de Bamako

Dès son arrivée, il a acheté une nouvelle moto Djakarta pour sa première épouse. S’il faut croire nos sources, ce cadeau était destiné juste à calmer la première épouse face à l’arrivée d’une co-épouse. Heureusement que le cadeau a fait son effet. La jeune femme a accepté le nouvel engin et s’en est même réjouie. Et sa jalousie semblait éteinte. Du moins en apparence.

Avec cet engin flambant neuf, notre « Italien » faisait quasiment toutes ses courses personnelles à travers la ville. Et particulièrement celles de sa prochaine union avec sa future épouse. Très régulièrement, « S » se rendait au domicile de cette dernière avec la nouvelle moto. C’est au cours de ce « va-et-vient » que le malheur lui est tombé dessus très tôt le matin.

Quelques jours après la célébration du mariage, l’ »Italien » quitte le domicile de la première pour se rendre chez la nouvelle mariée. Il prend la route et arrive à destination sans problème. Le jeune homme fait entrer l’engin dans la cour et le gare juste à côté. Deux inconnus avaient planifié de l’attaquer pour le déposséder de l’engin nouvellement acquis. Ce jour-là, c’était aux environs de six heures du matin. Le froid matinal aidant, ils étaient peu nombreuses les personnes qui se trouvaient dans la rue à cette heure là. Une fois que « S » a garé son engin dans la cour, les deux inconnus cagoulés et armés d’un pistolet y ont fait irruption. Apparemment, ils avaient suivi l’ »Italien » dès son départ, sans que ce dernier ne le sache.

