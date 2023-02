Incendie nocturne : Le Grand marché de Kayes encore ravagé par du feu !

Dans la nuit du Samedi au Dimanche 5 février 2023, un feu de source inconnue a consumé une grande partie du Grand marché de Kayes aux environs de 2 heures du matin. A cause de la vitesse de propension de ce feu, malgré l’intervention des sapeurs-pompiers, plusieurs boutiques et magasins sont partis en fumée, d’où des pertes considérables à déplorer. Cet incendié n’est pas le premier du genre. Presque tous les ans le même phénomène se reproduit dans ledit marché avec les mêmes dégâts, sinon plus. Donc, il urge pour les autorités de Kayes et par ricochet, les plus hautes autorités du pays à faire quelque chose afin que de tel incendie ne se reproduise plus au sein de ce marché qui est le poumon économique de la ville.

Cela fait plusieurs années que le Grand marché de Kayes est le théâtre d’incendie récurrent. Et à chaque fois, les autorités, les usagers comme les populations n’ont que leurs yeux pour pleurer, pour constater l’immensité des dégâts causés et l’importance des ressources parties dans les ruines du feu.

Quelles sont les causes de ces incendies ?

Branchements anarchiques du courant électrique, colère des djinns, acte volontaire ou prémédité…Après chaque tragédie, des interprétations vont de bon train. A chaque fois, les autorités promettent des enquêtes qui se boucleront par d’autre incendie. Les agents de la Protection civile sont réduits à leur strict statut de pompier. Et malgré des promesses des autorités pour faire face à ce problème, presque chaque année le même problème surgit et c’est de pire et pis.

Selon nos sources, suite à l’incendie qui a eu lieu samedi nuit, ce sont plusieurs dizaines de boutiques qui ont été consumées en cendre. Et après le passage des sapeurs-pompiers qui ont difficilement maitrisé le feu sous l’œil vigilant du Gouverneur de la région, le Colonel Moussa Soumaré, certains commerçants malheureux sont passés constater les dégâts et presque rien n’a pu être sauvé. Malgré que les causes réelles ne soient déterminées à cet incident, certains habitants pointent du doigt aux branchements anarchiques du courant qui sont monnaie courante dans ce grand marché. Donc faut-il partir de cette cause pour tirer des enseignements et prendre le taureau par les cornes ? Les autorités locales vont –ils, cette fois-ci, faire quelque chose pour éviter un autre incendie ?

Un incendie de trop au grand marché de Kayes

Tout problème doit avoir une solution et c’est ce qui n’est pas le cas à Kayes. Une ville du Mali dont les autorités communales sont plutôt motivées à percevoir des taxes auprès des commerçants que de jouer leur devoir de protection des biens de ces commerçants. Cela, en veillant sur des mesures de sécurité et dispositions à mettre en place pour qu’ils puissent bien mener leurs activités. S’il s’agit de répondre aux problèmes que connait la population, elles sont inertes, presque inexistantes.

Selon nos sources, le Grand marché de Kayes est occupé anarchiquement par les petits commerçants, ce qui rend l’accès aux boutiques difficiles. C’est un devoir pour les autorités communales de mettre de l’ordre dans ce marché, qui est en danger permanemment. Ce n’est pas la première fois ni la deuxième fois qu’un incendie de ce genre ait lieu au moment où les usagers sont plongés dans leur sommeil.

En somme, les autorités locales doivent vite chercher à savoir ce qui a occasionné ces incendies et de trouver des solutions idoines pour que des commerçants kayesiens n’assistent plus à ces dégâts. Dans notre pays, nos autorités oublient souvent leur devoir et accordent peu d’importance aux problèmes qui touchent les populations. « Dans le Malikoura, nous voulons des autorités compétentes qui prennent les problèmes des citoyens au sérieux et cherchent à tout prix d’en trouver des solutions idoines » soupire un sinistré de ce marché.

De cœur avec les commerçants kayesiens !

Adama Tounkara

