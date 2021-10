Lutte contre les stupéfiants : 249 grammes de cannabis saisis par l’OCS à l’Aéroport Modibo Keïta de Bamako

La Cellule Aéroportuaire Anti Trafics/ Antenne de l’Office Central des Stupéfiants (OCS) a procédé le mercredi 13 octobre à la saisie d’une importante quantité de drogues à l’Aéroport International Modibo Keïta de Bamako.

249 grammes de cannabis communément appelé “couche Américaine”, c’est l’importante quantité de drogue saisie à l’Aéroportuaire International Modibo Keïta Bamako-Senou. Cette prise a été rendue possible grâce à la collaboration entre la Cellule Aéroportuaire Anti Trafics/ Antenne de l’Office Central des Stupéfiants (OCS) et les douanes Française et Malienne. « Le produit était dissimulé dans un colis déclaré comme tee-shirt en provenance de Montréal (Canada) via Paris avec pour destination finale Bamako », détaille l’OCS.

Le colis, rappelle l’OCS, a été expédié par la société de transport colis express (FEDEX). Il était destiné à un malien qui fait, selon l’OCS, objet de recherche par les unités d’enquête de l’Office Central des Stupéfiants pour répondre des faits de trafic international de cannabis.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

