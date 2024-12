Deux morts et plusieurs blessés graves sur la route reliant le Mali à la Guinée Conakry

Le lundi 16 décembre 2024, vers 22h, un minibus transportant des passagers a été attaqué par des bandits armés sur la Route Nationale 5 (RN5), qui relie Bamako à la frontière guinéenne. L’attaque, survenue entre la Direction Générale des Douanes à Djicoroni-Coura et Farada, près du péage, à environ 20 kilomètres de Bamako, a fait deux morts et plusieurs blessés graves.

D’après les témoignages des survivants et des témoins, les assaillants ont ouvert le feu sur le chauffeur et les passagers. Malgré la violence de l’attaque, le conducteur a réussi à accélérer et à prendre la fuite. Les bandits ont poursuivi le véhicule, tirant à plusieurs reprises, mais le chauffeur a réussi à rejoindre le quartier de Sebenikoro, à Bamako, où il a transporté les blessés à la clinique Kayes Djiguya. Malheureusement, deux passagers ont succombé à leurs blessures, tandis que plusieurs autres sont dans un état critique.

Une équipe du Commissariat de Sebenikoro a été immédiatement dépêchée sur les lieux pour enquêter sur cet incident tragique.

Cet événement soulève des inquiétudes croissantes concernant la sécurité sur la RN5, une route clé pour les échanges commerciaux et les déplacements entre le Mali et la Guinée. Il devient impératif de renforcer les mesures de sécurité pour protéger les citoyens et éviter de nouvelles tragédies sur cet axe stratégique.

L’OBSERVATOIRE KOJUGU #OK#

