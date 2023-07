Les faits se sont déroulés dans la soirée du 12 au 13 juin 2023 vers 19 heures. La dame Yacine Mbaye, mère de la victime, avait demandé à ses enfants A. Seck et O.Seck d’aller auprès d’un tailleur établi à Warkhokh pour prendre leurs mesures pour les besoins de la fête de la tabaski.

Après un retour tardif de ses enfants , Yacine Mbaye demande à son mari d’aller chercher ses deux enfants .C’est à dix-neuf heures trente que la fille A. Seck est revenue à la maison à bord d’une charrette couverte de sable et le visage défiguré. Prise de panique, la femme conduit sa fille dans sa chambre et constate que cette dernière a été sexuellement agressée.

Interrogée, la victime raconte sa mésaventure à sa mère et déclare ne pas connaître ses agresseurs encore moins leurs adresses. « J’ai aperçu un groupe de jeunes qui m’ont sommé de m’arrêter. Subitement, j’ai pris la fuite. Après quelques mètres de course poursuite je suis tombée et c’est à ce moment que le premier arrivé m’a maîtrisée au sol, il a enlevé ma petite culotte avant de me pénétrer au moment où les trois autres ont maîtrisé chacun de mes membres. »

Sans perdre de temps, la mère désemparée s’en est ouverte à son mari. La jeune fille est conduite au poste de santé de Warack, puis à l’hôpital régional de Louga où un gynécologue confirme la thèse d’une agression sexuelle. Une plainte déposée à la brigade de gendarmerie de Koki a permis d’interpeller les enfants Ndiouga Ndiaye (14ans), Birame Ba (10ans) et Bassirou Ba (8ans).

Interrogé sur les faits qui leur sont reprochés, Ndiouga Ndiaye nie d’abord avant d’avouer son acte : « Nous avons aperçu la fille vers dix neuf heures sur le chemin de Ndiaré Wakh, nous l’avons déjà sommée de s’arrêter . Quand elle a refusé d’obtempérer, nous l’avons poursuivie. Après quelques mètres de course poursuite, elle est tombée.

C’est Ameth Bâ qui a bloqué la bouche et a ensuite baissé la culotte de la fille avant d’entretenir un rapport sexuel avec elle. À cet instant, Bassirou Ba, Birame Ba, et moi-même tenions les autres membres de la victime ». Après leur acte, le nommé Ameth Ba a pris la fuite. Bassirou Ba et Birame Ba (mineurs) ont été remis à leurs parents et Ndiouga Ndiaye a été arrêté puis déféré au parquet de Louga pour viole sur une mineure de 11ans.

