La réalité dépasse les films de suspens et ce n’est pas ailleurs dans de lointaines contrées. C’est bien chez nous au Mali. L’auteur est un vieillard de 95 ans (presque centenaire), un Tradithérapeutes doublé de criminel impitoyable, un monstre sadique, le démon de la pire espèce que le Journal Kojugu Kelebaa, pourtant habitué aux pires atrocités, ai connu. A ses côtés, le Cheïtane (Satan lui-même) apparait comme un enfant de chœur. Et figurez-vous qu’il était en phase de perpétuer une dynastie de tueurs d’enfants, lui-même étant de la lignée des monstres

LES FAITS FONT FROID DANS LE DOS

Cette horrible matinée de ce lundi 18 mars 2024 va certainement rentrer dans l’histoire des crimes en séries au Mali. Pour cause. Le village de Sirakoroni, dans la commune de Loulouni à 50 km de la ville de Sikasso, la capitale du Kénédougou a battu tous les records.

Ce jour-ci, le Commissariat du 2ème Arrondissement de SIKASSO reçut des informations faisant état de la disparition suspecte d’un bébé de 45 jours appartenant à une dame dénommée «ADIA» dont le mari était en déplacement à l’intérieur du pays.

C’est ainsi que le commissaire principal YAYA COULIBALY instruit à sa Brigade de Recherche d’interpeller la mère du Bébé. Conduite au commissariat du 2ème arrondissement de Sikasso, elle reconnut les faits. Son Bébé de 45 jours avait en effet disparu et elle a dénoncé un certain «KACHA», vendeur de glaces. Ayant appris son accouchement dit-elle, ce dernier (KACHA), lui proposa des décoctions à base de feuilles et écorces d’arbres, pour dit-il laver l’enfant.

Le Bébé de ADIA ne souffrait pourtant d’aucune maladie. Et ce n’est qu’après lui avoir administré le breuvage que le bébé a fait des diarrhées incessantes et présenté des malaises sur tout le corps.

KACHA, informée des effets de ses médicaments sur le bébé, recommanda avec insistance d’amener le bébé chez un VIEUX TRADIT-THERAPEUTE domicilié à LOULONI-SIRAKORONI. La mère n’avait visiblement pas le choix au regard de l’état de santé dégradé de son enfant.

Le Vieillard accepta soigner le bébé. Mais son seul diagnostic coûterait la bagatelle de 30.000 F CFA.

A ses dires, il disposait d’un produit miraculeux. *«Si à l’absorbation de cette substance l’enfant réagit positivement, alors il est d’essence humaine. Au cas contraire, il (l’enfant) se transforme séance tenante en djinn ou à un monstrueux serpent qui disparaitra dans la nature»,* dit-il à la mère crédule. Et pour ce faire, poursuit-il, *«je dois amener le Bébé avec moi en brousse»*.

Désorientée et paniquée, la pauvre maman laissa faire. C’est ainsi que le Vieux s’en alla avec l’enfant et revint quelques instants plus tard les mains vides : l’enfant a réagi négativement suite à l’absorption des substances et serait donc un djinn, parti pour de bon. La vérité était toute autre. Il tuait les enfants après avoir encaissé l’argent de leurs mères.

La preuve : cette scène macabre et inimaginable découverte par les enquêteurs du commissariat de police du 2ème arrondissement de Sikasso sous la direction du commissaire Principal YAYA COULIBALY (un enquêteur émérite qui a fait aussi tombé les coupeurs de tête de Fana). C’est en effet bien lui et ses éléments BR sous sa conduite qui ont fait tomber ce monstre de LOULOUNI.

Dans la matinée de ce mercredi 20 mars 2024, les enquêteurs de la Brigade dudit Commissariat ont ainsi arrêté le Vieux en question.

Le constat sur les lieux du crime à LOULOUNI-SIRAKORONI a permis de révéler un Cimetière dédié à cette pratique où il a été découvert plus d’une centaine de tombes et de restes d’enfants éparpillés dans la forêt.

Il ressort des informations données par le Contrôleur Principal de Police, Directeur Régional de la police de Sikasso, M. Bassirou Keita, que le Monstre, à l’aide de complices, usait de stratagèmes obligeant les mères elles-mêmes à offrir leurs enfants à la boucherie. Sont-elles blâmables ? Que peut donc faire une mère désespérée face à un sauveur, ou du moins, un prétendu, sauveur de sa progéniture ? Pouvaient-elles s’imaginer un seul instant que ce Vieillard centenaire était un monstre, d’autant que les personnes de troisième âge sont assimilés à des Sages, voire des Saints ?

Aussi, ses cibles étaient généralement bien choisies. Il s’agissait d’enfants victimes de malformations, et à défaut, la complice procédait à un empoisonnement. Des handicaps que le vieux sanguinaire mettait sur le compte de la possession démoniaque.

Et les mères, s’étant dès lors rendues complices de la mort de leurs progénitures, gardaient le silence autour de l’affaire. Quelle naïveté !

Rappelons que le dernier crime de la bête a eu lieu le 18 mars 2024. Le Monstre et trois autres personnes ont été arrêtés par les enquêteurs et présentés au Procureur. Ces complices avaient pour mission de perpétuer l’abominable tradition.

A suivre

*Bamananden Journal Kojugu Kelebaa #JKK#*

