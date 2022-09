A en croire une vidéo réalisée par un ressortissant de ce cercle de la région de Nioro du Sahel, un étrange phénomène a débuté il y a un an et devient de plus en plus fréquent depuis juin dernier. Il s’agit d’un bruit assourdissant émanant du sous-sol, de jour comme de nuit.

Au sein de la population, la panique cède le pas au désespoir. Pourtant, les autorités ont été alertées à maintes reprises, du niveau préfectoral au sommet de l’Etat semble-t-il. Mais, à ce jour, aucun représentant haut perché n’a daigné se rendre sur place pour voir ce qui se passe réellement dans cette localité pour les dispositions éventuelles à prendre, témoigne le fils d’un chef de village de Troungounbé, non moins conseiller municipal. Quel est donc cet étrange bruit souterrain qui trouble la quiétude à Troungounbé ? Mystère et boume de gomme !

Commentaires via Facebook :