Tout en rappelant que la classe moyenne en Tunisie comptait près de 1,9 million de personnes réparties entre le secteur public, les professions libérales et le secteur privé, l’homme a souligné que «60% d’entre eux perçoivent un salaire inférieur à 1.000 dinars [313 euros, ndlr] par mois et 33% d’eux touchent un salaire mensuel de moins de 500 dinars [157 euros, ndlr]». Il a par ailleurs indiqué que la classe moyenne représentait 50% de la population tunisienne contre 70% en 2010 et 84% en 1984. Le déclin de cette frange de la société, selon lui, est dû à l’effet de l’inflation, de l’envolée du chômage et de la dégradation galopante du pouvoir d’achat.