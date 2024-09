Un imposteur démasqué à Kayes : : *Un an de déguisement en jeune fille*

Un homme a été arrêté le 20 septembre 2024 après avoir trompé de nombreuses victimes en se déguisant en jeune fille pendant plus d’un an. L’individu ciblait principalement les chambres de passe et les hôtels de la région, où il a réussi à établir une série de manigances qui ont laissé plusieurs victimes dans l’embarras et la confusion.

Le Commissariat du 1er arrondissement de Kayes a récemment mis fin à ces agissements. Les enquêteurs, alertés par des plaintes répétées, ont lancé une opération qui a conduit à l’identification et à l’arrestation de l’imposteur, qui passait souvent ses nuits à côté des mosquées, pour brouiller les pistes. Ce dernier, qui a utilisé des vêtements et un maquillage pour se présenter comme une jeune femme, a profité de la confiance de ses victimes pour les escroquer.

Les autorités locales rappellent l’importance de la vigilance et encouragent les citoyens à signaler toute activité suspecte. L’enquête est toujours en cours pour établir l’étendue des actes criminels commis par l’individu et pour identifier d’autres victimes potentielles quibse cachent d’ailleurs.

L’OBSERVATOIRE KOJUGU #OK# /KAYE

Commentaires via Facebook :