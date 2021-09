Formation des Contrôleurs TIC du RGPH5 : Les agents de recensement fin prêts

L’atelier de clôture de la formation des contrôleurs du TCI du RGPH5, a été officié le 7 septembre 2021 au CICB par le Conseiller technique du ministère de l’Economie et des Finances, Diakaridia Dembélé en présence du représentant des PTF, Cheick Tidiane M’Beng, représentant par intérim de l’UNFPA.

Après trois semaines d’intense formation, les contrôleurs TIC pour le dénombrement du cinquième recensement pour la population et de l’habitat (RGPH5), sont bien outillés pour former la première chaîne opérationnelle de collecte de données du RGH5. En effet, le RGPH5 s’inscrit dans la dynamique du cycle 2020 des recensements des Nations-Unis qui recommande une utilisation massive des technologies numériques dans la collecte et le traitement des données. D’où l’importance de la maîtrise des outils de collecte par les agents recenseurs. Les contrôleurs TIC ainsi formés auront pour tâche : de déployer le matériel de travail nécessaire à l’organisation des travaux de terrain du recensement ; de former les agents recenseurs et Chefs d’équipe à recruter ; d’assister les agents recenseurs et Chefs d’équipe dans la prévention et la gestion des problèmes techniques, administratifs et sociaux durant le dénombrement. Une lourde mission quand on sait l’importance de statistiques fiables de qualité pour une bonne gouvernance basée sur des planifications idoines des politiques et programmes de développement. Pour le représentant du ministère de l’Economie et des Finance, le RGPH5 est une priorité nationale pour le gouvernement de Transition. Et d’ajouter : « Elle devra permettre de disposer de nombreux indicateurs sur le niveau de développement économique et social de notre pays ». Pour sa part, le représentant des PTFs Monsieur Cheick Tidiane M’Beng de l’UNFPA, tout en encourageant l’ équipe du système statistique du Mali, il a réaffirmé l’accompagnement des partenaires aux côtés du Mali. A son tour, le DG de l’INSTAT (Institut National de la Statistique), le Dr Arouna Sougane, a joint sa voix aux autres intervenants pour féliciter et souhaiter le bon déroulement du RGPH5.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

