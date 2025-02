Madame Oumou Sall à l’inauguration du Centre de Formation Professionnelle de Markala : « Ce centre sera un acteur-clé de l’amélioration de la qualité de la main-d’œuvre et la création des opportunités durables pour l’économie locale intégrée »

Le ministre de l’emploi a fait cette déclaration le jeudi 6 février 2025, dans son discours d’ouverture du Centre de Formation professionnelle de Markala, dont la réalisation et les équipements ont coûté au Gouvernement la bagatelle de 2 milliards de francs CFA.

Les bénéficiaires du Centre de Formation Professionnelle de Markala, qui vient d’ouvrir ses portes, ont tenu à exprimer leur sincère gratitude aux plus hautes autorités. Ils sont persuadés que sa réalisation contribuera sans nul doute au développement des compétences surtout chez les jeunes et les femmes.

Quant aux acteurs de sa réalisation, ils ont déclaré que celle-ci entre dans le schéma directeur régional de la formation professionnelle et technique pour l’emploi. Aussi, ont-ils indiqué que la construction de ce centre vise à offrir aux jeunes et aux professionnels en reconversion des formations adaptées aux besoins du marché de l’emploi et de disposer des ressources humaines qualifiées et compétentes pour porter le développement de la Région de Ségou.

En seulement l’espace d’un mois, deux centres de formation professionnelle d’envergure ont été ouverts, respectivement le 27 décembre 2024 à Sikasso et le 6 février 2025, à Markala, a déclaré la ministre avant d’exprimer sa gratitude au Général d’Armée Assimi Goita, Président de la Transition, Chef de l’État qui a mobilisé les ressources afin de rendre possible l’ouverture de ce centre.

Fait notable : la Ministre a annoncé que le Président de la Transition octroie 100 bourses d’excellence pour la formation, marquant ainsi son engagement en faveur de la formation et de l’autonomisation des jeunes.

Bien plus qu’un défi, la formation professionnelle, a-t-elle précisé, se révèle être un levier essentiel pour acquérir les savoir-faire, renforcer l’employabilité et ouvrir de nouvelles perspectives d’insertion.

Placé au cœur des priorités du développement du capital humain, la formation professionnelle pour l’emploi permettra de donner de l’espoir aux jeunes et aux femmes. Elle a invité l’ensemble des acteurs à apporter leur contribution à la mise en œuvre des programmes et stratégies de développement du centre de formation professionnelle de Markala, tout en exhortant les bénéficiaires à en faire bon usage.

Notons qu’en marge de cette cérémonie d’ouverture, le Ministre et sa délégation ont visité les Ateliers centraux militaires de Markala, le Centre de Formation Professionnelle de Bapho et rencontré les services régionaux et son Département.

Cellule -Communication-MENEFP

