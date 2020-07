Programme handicap-emploi : L’ANPE au secours des personnes en situation d’handicap

La salle Moussa Balla Coulibaly du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) a abrité le lancement du programme handicap-emploi organisé par l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE). C’était mardi dernier en présence des associations des personnes en situation handicap.

Ce programme permettra aux personnes en situation d’handicap de créer des toutes petites entreprises. Le lancement du programme handicap-handicap a été fait par le secrétaire général du ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle Drissa Guindo.

Pour lui ce programme vise à appuyer l’insertion socioéconomique des personnes en situation d’handicap à travers des formations et des financements des Toutes Petites Entreprises (TPE). ‘’Le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle remercie l’ANPE pour l’exécution d’une des missions confiées par des textes à savoir favoriser l’insertion socioéconomique des personnes en situation handicap qui permettra de faciliter l’exercice des activités générales à travers le financement des projets des personnes en situation d’handicap, le mécanisme de garantie mis en place servira le garanti’’ a-t-il affirmé. Il a noté que la prise en charge des personnes vulnérables reste une priorité par le gouvernement malien et leur insertion socioprofessionnelle est une charge pour le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle qui mène des actions à plusieurs niveaux.

Pour la porte parole des bénéficiaires Djikiné Hatouma Gakou, cet événement ne résume pas seulement à un acte de remise de chèque au Fonds Auto Renouvellement pour l’Emploi (FARE) mais il révèle d’une importance capitale pour l’intégration socioprofessionnelle de personne vivant avec un handicap dans notre pays. ‘’ Ce programme d’appui aux personnes en situation de handicap est la traduction de la politique nationale de l’emploi qui intègre les personnes en situation d’handicap, il permettra de mettre en place des actions de réinsertion socioéconomique, des actions de développement de l’entreprenariat, aussi aux personnes vivant avec le handicap de mener une vie décente et digne de s’affirmer en tant que membres à part entière de leur communauté respective et enfin leur participation active au développement du pays ’’ a dit Djikiné Hatouma Gakou et ajoute que ce programme est un bel instrument de lutte contre la pauvreté, l’ANPE vient de donner l’espoir et réconfort à la Fédération Malienne des Associations de Personnes Handicapées dont le combat quotidien demeure l’intégration des personnes vivant avec un handicap et la promotion de leurs droits dont l’emploi est un dénominateur commun. Selon elle ce programme rompe le cercle vicieux de la pauvreté et du handicap dans notre pays, les politiques d’emploi et de formations inclusives à l’échelle nationale sont déterminantes et l’action s’inscrit dans cette logique et ne peut que réjouir et c’est ce seul prix aussi, que les personnes en situation handicap peuvent aller vers une intégration parfaite.

Pour le directeur le général de l’ANPE Ibrahim Ag Nock, le présent programme a une durée de trois (3) ans de 2020 à 2023 qui va couvrir l’ensemble des régions du Mali, il est le fruit d’un partenariat entre l’ANPE et le FARE. ‘’ Ce programme a un financement de deux cent cinq millions de FCFA (250 000 000) financés intégralement sur le budget de l’ANPE et vise les objectifs suivants : donner une qualification aux personnes en situation de handicap ; développer l’entreprenariat des personnes en situation de handicap ; accompagner les personnes en situation de handicap pour la construction d’un parcours professionnel jusqu’à l’insertion intégrale en termes d’orientation, de financement, de renforcement des capacités entre autres ; former à installer des personnes en situation dans le métier porteur ensuite financer à travers une banque de la place’’ a dit le DG de l’ANPE et poursuit que ce programme est spécifiquement pour les personnes en situation de handicap donc tous les dispositifs seront mis en place pour atteindre le résultat notamment d’atteindre au moins 250 personnes en situation de handicap en terme de qualification, de remise en niveau ; 80 personnes en situation de handicap en terme de construction des parcours professionnels et la mise en place des activités génératrices de revenue en terme de business plan, de TPE/PME au titre de ces programmes et il est prévu 250 business plans, 250 projets AGR en faveur des personnes en situation de handicap devant généré 400 emplois directs sans compté les emplois indirects.

La cérémonie a été parrainée par Mamadou Sinsy Coulibaly qui était sur le présidium.

DS

