Affaire du lotissement de Lafiabougou Bougoudani : La décision du maire Adama Sangaré annulée par le Tribunal administratif de Bamako

Ça y est ! Le Tribunal administratif de Bamako vient d’annuler la décision n°0002599 du 4 août 2017 du maire du district de Bamako, Adama Sangaré concernant le lotissement de Lafiabougou Bougoudani en Commune IV pour “excès de pouvoir”. Une victoire pour les jeunes du quartier, soutenus par Boubakary Dicko, conseiller municipal et non moins vice-président du parti Yéléma. Et la grosse du jugement a été déjà remise à la population.

L’affaire du lotissement de Lafiabougou Bougoudani continue de défrayer la chronique en Commune IV du district de Bamako. Elle vient de connaitre un nouveau rebondissement à travers un arrêt du Tribunal administratif de Bamako en faveur d’un collectif des jeunes du quartier, qui avait signé une pétition pour dire “non” à la spoliation de sa terre. Ainsi, la décision n°0002599 du 4 août 2017 du maire du district de Bamako, Adama Sangaré a été purement et simplement annulée par le tribunal, dit-on, pour “excès de pouvoir”.

On se rappelle que l’un des conseillers municipaux du nom de Boubakary Dicko, non moins vice-président du parti Yéléma et un groupe des jeunes avaient attaqué cette décision considérée “illégale” devant le Tribunal administratif de Bamako. Et l’affaire a été jugée le 27 janvier 2023.

“En la forme : reçoit le recours comme régulier

Au fond, annule la décision n°0002599/M-DB du 4 août 2017 du maire du district de Bamako portant régularisation de parcelles dans le lotissement de Lafiabougou Bougoudani en Commune IV du district de Bamako et ordonne la restitution de la consignation versée.

Met les dépens à la charge du trésor public”. Telle est la teneur du verdict du Tribunal administratif en date du 22 février 2023

Auparavant, une pétition avait été signée par plus de 500 personnes afin de dénoncer cette affaire de morcellement. Cela en violation flagrante des lois et bourrée de conflit d’intérêt, selon les plaignants. “Effectivement, nous avons décidé d’attaquer cette décision du maire du district de Bamako, Adama Sangaré devant la justice parce que nous avons estimé que cette affaire de morcellement n’était pas très claire. Et voilà, l’histoire nous a donné raison aujourd’hui puisque le tribunal administratif de Bamako vient d’annuler la décision. Et nous avons procédé à la remise de la grosse à la population avec beaucoup de fierté. Cela veut dire que nous avons gagné notre lutte”, nous a confié Boubakary Dicko avec fierté. A cause de cette affaire, les deux maires à savoir Adama Sangaré et Adama Bérété (maire de la Commune IV) étaient dans le collimateur des jeunes de Lafiabougou. Et l’endroit en question se trouve entre le terrain municipal Lafia et le second cycle de l’Ecole “Aminata Diop”. Pour ce faire, une commission avait été mise en place pour l’attribution des parcelles aux vrais bénéficiaires. Malheureusement, ce fut un partage de “gâteau” puisque plusieurs autres personnes auraient bénéficié des parcelles. On ne sait pas pourquoi ? “En fait, les noms de plusieurs autorités figurent sur cette liste des bénéficiaires des parcelles dont nous détenons”, précise Boubakary Dicko. El Hadj A.B. HAIDARA

