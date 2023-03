Direction nationale des domaines : La mention bien du ministre Sanou décernée au directeur et à ses agents

Dans une correspondance en date du 2 mars 2023 à son collègue Bréhima Kamena, le ministre Sanou se félicite de l’examen du tableau définitif produit le 31 décembre 2022 par la direction du trésor et de la comptabilité publique relativement aux encaissements et recouvrements des recettes budgétaires qui a permis de constater que la direction nationale des domaines a réalisé un montant de 162,347 milliards de F CFA sur un objectif assigné de 151,050 milliards de F CFA, soit un taux de plus de 107 % avec un excédent de plus 11,2 milliards de F CFA. Le climat social apaisé, la volonté de servir la nation avec dévouement, désintéressement et loyauté sont les clefs de voûte de la performance de l’équipe managée par Abdoulaye Dicko. La lettre de félicitations du ministre n’est donc qu’un encouragement au travail bien fait qui sera dorénavant la boussole de la direction nationale des domaines.

Le syndicat salue les performances

Les syndicats, si prompts à dénoncer les travers et à s’opposer bruyamment aux dirigeants, peuvent pourtant faire preuve de distinguo et de patriotisme. C’est du moins ce sentiment qui prime chaque fois qu’un syndicat approuve et applaudit des deux mains les résultats positifs.

C’est ce qui vient de se passer à la direction nationale des domaines où le syndicat au nom des travailleuses et des travailleurs, vient d’adresser ses chaleureuses félicitations à la direction nationale pour l’atteinte des objectifs de recettes de l’année 2022.

Dans la même foulée, il s’est félicité de la très bonne collaboration technique entre la direction nationale des domaines et la direction nationale du cadastre.

El Hadj A. B. HAIDARA

