Les attaques contre le poste de sécurité de Koury et la Sous-préfecture de Boura, survenues tard dans la nuit du 19 mai dernier, a fait sept morts côté sécurité et populations civiles. L’intervention rapide d’une patrouille militaire sur les lieux a permis d’appréhender quatre suspects.

Fréquentes dans le Centre et le Nord du pays, les attaques d’Hommes armés non identifiés contre les positions des forces armées et de sécurité du Mali, survenues dans la Région de Sikasso, le 19 mai dernier, expliquent la généralisation du climat d’insécurité que traversent le Mali et la Sous-région sahélienne.

Sur l’attaque de Koury, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, dans un communiqué officiel, a informé que c’est vers 23 heures des individus armés non identifiés ont commis deux attaques simultanées contre le poste mixte de Koury et la Sous-préfecture de Boura (Bureaux et domicile du Sous-préfet).

Selon le Ministre, le bilan est de 7 morts du côté de Koury dont 2 Gendarmes, 1 Douanier et 4 civils. Et une patrouille militaire qui ratissait dans le secteur y a été déployée rapidement et sécurise actuellement les lieux.

Par ailleurs, il est à noter, selon le communiqué, que l’attaque a été repoussée à Boura et le Sous-préfet est sain et sauf. Même si un élément des forces de sécurité a été légèrement blessé.

Au cours de cette intervention, quatre suspects ont été appréhendés et mis à la disposition de la Brigade Territoriale de la Gendarmerie de Koury.

Zone frontalière avec le Burkina Faso, cette attaque de Koury et Boura démontre à quel point nos frontières sont poreuses et la possibilité des assaillants à commettre des attaques de part et d’autre de la frontière.

Habi Sankoré

