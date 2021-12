Le gouvernement de la Transition du Mali informe l’opinion nationale et internationale qu’une attaque armée a été perpétrée contre un camion se rendant à la foire de Bandiagara le vendredi 03 décembre 2021, entre 09 heures et 10 heures du matin, dans la région de Bandiagara.

Des bandits armés non identifiés, ont attaqué et incendié le camion transportant des forains à mi-chemin entre le village de songho et la route bitumée.

Le bilan établi fait état de 31 morts, 17 blessés et le camion calciné. Des renforts sont actuellement déployés dans le secteur et mènent un large ratissage pour traquer les auteurs.

Le gouvernement de la transition présenta ses condoléances les plus attristés aux familles endeuillés et rassure les populations que toutes les mesures seront prises pour arrêter et punir les auteurs de cet acte ignoble et tragique.

Le gouvernement du Mali salue les efforts déployés par les forces armées de défense et de sécurité du Mali (FAMa) dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes.

Bamako, le 04 décembre 2021

Le ministre Abdoulaye MAÏGA, porte-parole du gouvernement.

