Dans un communiqué en date du 20 juillet 2023, l’État-major général des Armées informe l’opinion que suite à l’attaque terroriste simultanée contre les villages de Bima et Sani-Sare, non loin de Konna, dans la matinée du 17 juillet 2023, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont exploité des renseignements précis sur les auteurs et ont mené des frappes aériennes sur des cibles terroristes en regroupement et des actions aéroterrestres faisant un bilan de : Côté ennemi: 22 combattants terroristes neutralisés: 02 Pick-up piégés et 43 motos détruits; 05 RPG-7, 10 PKM, 06 fusils mitrailleurs, 20 AK-47,01 mortier de 81 mm, des obus de mortier, 03 mines conventionnelles, une trentaine de caisses de minutions et des radios portatives récupérés. Côté ami, l’Etat major indique qu’il n’ya pas eu de victime.

Par ailleurs, l’exploitation des frappes aériennes consécutives à une embuscade terroriste, objet du communique n°0013 du 12 juillet 2023, a permis de revoir le bilan à la hausse non loin de Farabougou avec: 20 terroristes neutralisés à côté d’un hameau abandonné ; 30 autres dans une forêt non loin du hameau; 30 motos calcinées et 20 AK-47, 10 RPG-7 et 02 Fusils mitrailleurs 12,7 mm récupérés.

L’Etat major général des Armées apporte son soutien aux Forces de Défense et de Sécurité et réaffirme que les efforts de lutte contre le terrorisme vont se poursuivre à travers les actions cinétiques pour la protection des civils sur l’ensemble du territoire national.

Brehima DIALLO

