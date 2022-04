Dans la mouvance du maintien de la posture offensive adoptée par l’Armée malienne, deux opérations de frappes aériennes ont eu lieu, le 14 avril 2022. Ces actions vaillamment menées ont permis de neutraliser une douzaine de terroristes, dont un cadre du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), Samir Al Bourhan, un terroriste franco-tunisien. L’information est issue du communiqué émanant de l’Armée en date du 16 avril 2022 et portant la signature du Directeur de l’Information et des relations publiques des armées (DIRPA), Colonel Souleymane Dembélé.

L’Etat-major Général des Armées informe l’opinion nationale que les Forces Armées Maliennes (FAMa) viennent de consolider une fois de plus leur acquis opérationnel contre des terroristes toujours fébriles et tentant de se réorganiser malgré le cuisant revers de Mourrah. Après cette débâcle subie par la katibat Macina, l’émir du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) a dépêche dans la zone de Ganguel une délégation en vue de remonter le moral des combattants de la Katibat et leur apporter les soutiens financiers et logistiques attendus.

En effet, sur la base de renseignements techniques bien précis faisant état d’un regroupement de terroristes dans la zone avec la présence d’un émissaire d’Iyad Ag Ghaly, les FAMa viennent, par deux opérations de frappes aériennes, le 14 avril 2022, de neutraliser une douzaine de terroristes dans la forêt de Ganguel à environ 10km de la commune rurale de Mourrah. Ces frappes ont permis de neutraliser quelques cadres du GSIM, dont Samir Al Bourhan, un cadre terroriste franco-tunisien, parlant français et arabes, dépêché par Iyad Ag Ghaly, et deux de ses compagnons du GSIM.

Selon le communiqué, l’objectif de la mission d’Al Bourhan dans cette zone était de transmettre un message comme quoi les FAMa s’inscrivent désormais dans une entreprise d’extermination de la communauté peulh. C’est dans cet ordre d’idées qu’il devrait rencontrer les combattants de la Katibat des secteurs de Youwarou, Ténenkou, Djenné, Ganguel, Mayatake et enfin rejoindre un pays voisin.

L’Etat-major Général des Armées rassure les populations qu’aucun effort ne sera de trop pour les Forces Armées Maliennes dans leur lutte implacable pour la protection des personnes et de leurs biens et que les actions de recherches de renseignements, de poursuites et de neutralisations des terroristes jusque dans leurs sanctuaires se poursuivront inéluctablement.

Sidiki Dembélé

Commentaires via Facebook :