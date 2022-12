L’Etat-major Général des Armées informe l’opinion que les Forces Armées Maliennes (FAMa) poursuivent leurs actions de recherche et de destruction des groupes armés terroristes (GAT) dans le cadre du plan Maliko et de l’Opération Kelètigui. Depuis le dernier communiqué en date du 1er novembre 2022, les actions majeures visant à désorganiser les terroristes et réduire leur pression sur les populations se résument comme suit.

• DANS LE THEATRE CENTRE DE L’OPERATION MALIKO

– Le 31 octobre 2022, l’exploitation du renseignement a permis la neutralisation de 09 terroristes et la récupération de matériels de fabrication d’Engins Explosifs Improvisés (EEI) à Timé dans la zone de Kona et celles de Téguére et Déguébéré. – Le même jour également, une action ciblée a permis la neutralisation de 04 terroristes et la récupération de 03 AK-47 et 09 chargeurs à Wamiaga dans la zone de Sofara.

– Le 02 novembre 2022, des reconnaissances offensives de sécurisation des populations ont été menées concomitamment dans la zone de Timissa notamment dans les villages de Bongodaga, Antagoudaga, Legaldaga et Dimakuy, dans la zone de Kona, particulièrement à Sendegué, Ouro, Founé et Bogo, de même que la zone de Boni avec 01 terroriste neutralisé.

– Le 04 novembre 2022, une reconnaissance offensive de sécurisation des populations a été menée dans la zone de Fatoumadaga, Koudiadaga, Diangouini, Diamana et la fôret de Bolibana avec la neutralisation de 01 terroriste guetteur et la destruction d’un plot logistique.

– Le 05 novembre 2022, une opération aéroportée a permis la neutralisation de 04 terroristes et la récupération de plusieurs matériels de fabrication d’EEI dans la zone de Takoutala dans la région de Mopti.

– Le 05 novembre 2022 également, une autre opération aéroportée a permis de neutraliser 04 terroristes, récupérer 02 AK-47, 04 chargeurs garnis et détruire 04 EEI à Kamaka dans la région de Mopti.

– Le 05 novembre 2022 enfin, une opération, sur la base de renseignements menés avec succès à Ororo, secteur de Sofara a permis de neutraliser 10 terroristes et récupérer plus de 400 têtes de bétails restitués aux autorités compétentes puis aux propriétaires à Soufroulaye.

– Le 11 novembre 2022, une action ciblée à Ouala Koura, Tombori et Bohta dans la zone de Douentza a conduit à la neutralisation de 03 terroristes guetteurs et la récupération des matériels de fabrication d’EEI.

– Le 12 novembre 2022, l’exploitation des renseignements à Abdoul Karim et Nema (villages de Kona) a permis de neutraliser 02 terroristes, détruire un EEI et récupérer 01 moto, 01 radio et des zakats de céréales.

– Le même jour, une opération aéroportée sur Taga Téléma dans le secteur de Sofara a permis la neutralisation d’un terroriste et la destruction d’une base. 02 motos et d’autres matériels et symboles terroristes ont été également récupérés de même que la destruction des EEI sur la piste de Sinda.

– Le 19 novembre 2022, l’exploitation d’un renseignement à Koko, secteur de Kona a permis de neutraliser 03 terroristes guetteurs et leurs matériels de travail. Également le 19 novembre 2022, une reconnaissance offensive de sécurisation des populations a permis de neutraliser 13 terroristes guetteurs dans la zone de Ségué,

Toun et Sama, cercle de Bankass.

– Le 20 novembre, une action ciblée à Korondoli-Foïna dans le secteur de Sofara a fait un bilan de 05 terroristes neutralisés, 01 AK-47 et 02 chargeurs garnis récupérés. Parallèlement, une reconnaissance offensive de 07 jours dans le secteur de Sokolo et Niono a permis de récupérer des bétails qui ont été restitués aux populations. L’opération a aussi permis la neutralisation de 06 terroristes, la récupération d’01 véhicule FAMa enlevé à Kaloumba, 05 motos et du matériel de fabrication d’EEI.

– Le 30 novembre 2022, une opération aéroportée dans la zone de Teninkou a permis de découvrir et récupérer 15 tonnes de céréales de zakat acheminées sur Sevaré pour une distribution aux populations.

DANS LE THEATRE EST DE L’OPERATION MALIKO

– Le 02 novembre 2022, des reconnaissances offensives de sécurisation des populations ont été menées concomitamment dans les zones de Gossi, Ménaka, Tessit et Gao.

Le 16 novembre 2022, une mission d’escorte de véhicules civils entre Gao- Labbezanga a neutralisé 02 terroristes embusqués avec 02 AK-47, 01 moto et 01 radio récupérés.

DANS LA ZONE SUD

-Le 05 novembre, une frappe aérienne a visé et détruit 03 refuges terroristes dans le secteur de Nara et Kaloumba.

– Le 19 novembre 2022, une opération aéroterrestre dans le secteur de Sikasso à Kobala et alentours a fait un bilan d’un 01 terroriste guetteur neutralisé, 01 AK-47 et des munitions récupérées. Simultanément, une autre opération aéroterrestre à Trompésé et Kondioli a fait un bilan de 02 terroristes neutralisés et des matériels récupérés.

Par ailleurs, les FAMa ont fait l’objet, en ce mois de novembre 2022, de 03 attaques aux Engins Explosifs Improvisés (EEI) dans le secteur de Toun, cercle de Bankass, entre Douentza et Boni, entre Koutiala et Koury, entre Tominian et Bénéna ainsi que dans le secteur de Dendéresso, région de Sikasso avec un bilan cumulé de 09 militaires FAMa morts au combat, 08 blessés et 03 véhicules endommagés.

L’Etat-major Général des Armées présente ses condoléances aux familles des militaires morts au combat et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Les Forces Armées Maliennes, conscientes des sacrifices ultimes subies, restent

constantes, respectueuses des Droits de l’Homme, du Droit International Humanitaire et fidèles à leur mission de protection des personnes et de leurs biens.

L’Etat-major Général des Armées rassure les populations qu’aucun effort ne sera de trop pour les Forces Armées Maliennes dans leur lutte implacable contre les groupes armés terroristes et que les actions de recherches de renseignements, de poursuites et de neutralisations des terroristes jusque dans leurs derniers retranchements se poursuivront inéluctablement.

Bamako, le 03 décembre 2022

LE DIRECTEUR DE L’INFORMATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES DES ARMÉES

COLONEL SOULEYMANE DEMBELE Chevalier d’ordre National

