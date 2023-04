Mali: Deux morts dont un policier dans l’attaque du poste de contrôle frontalier de Herèmakono

Jeudi 13 avril 2023, aux environs de 04 heures du matin, le poste de contrôle mixte de Hèrèmakono, (frontière Mali Burkina Faso), a été attaqué par des individus armés non identifiés, rapportent plusieurs sources locales

Le bilan provisoire de l’attaque fait état de deux morts dont un policier et un chauffeur de nationalité ghaneenne, ainsi que trois blessés dont un agent de la police. En outre, l’on enregistre des dégâts matériels importants et du matériel militaires et logistique emportés ou détruits par les assaillants venus sur des motos et en véhicules.

Ainsi, le bureau des douanes a été saccagé, les postes de la police, de la gendarmerie et du péage de la localité ont tous été incendiés. S’y ajoutent huit motos brulées, quatre vaches tuées et six autres bléssées par balles.

Coté ennemis, on note l’arrestation d’un suspect. Les bléssés ont été tous évacués sur Sikasso. Après l’arrivée des renforts, le ratissage est en cours pour traquer les auteurs et des enquêtes ont été aussitôt ouvertes pour déterminer les circonstances de l’attaque.

Aboubacar TRAORE

