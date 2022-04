Les FAMa ont également déploré au moins une dizaine de blessés dans ces attaques lancées tôt dimanche matin contre leurs positions à Niono et à Bapho (dans la région de Ségou), ainsi que contre le camp de Sévaré (dans la région de Mopti). “Les Groupes armés terroristes (GAT), dans des actions désespérées, ont utilisé des véhicules kamikazes bourrés en vue d’attaquer ces emprises”, a souligné la Dirpa.

Le camp “Amadou Balobo Maïga” (armée de terre) de Sévaré a été ainsi visé par un véhicule piégé suivi de tirs à l’entrée. Selon des sources militaires, ce sont les tirs nourris de la sentinelle qui ont fait exploser le véhiculé piégé l’empêchant ainsi d’entrer dans le camp.

“Ce sont les éléments de la sentinelle qui ont donné leur vie à Sévaré afin de limiter le bilan humain et les dégâts matériels”, a confié à Xinhua un officier joint à Mopti et qui a requis l’anonymat.

Le vendredi 22 avril, la Dirpa a indiqué dans un communiqué qu’un soldat, un officier de la douane, quatre civils et au moins 29 terroristes ont été tués dans des attaques terroristes et des offensives de l’armée entre le 12 et le 22 avril dans le pays.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une profonde crise multiforme aux niveaux sécuritaire, politique et économique. Les insurrections indépendantistes, les incursions djihadistes et les violences intercommunautaires ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest.

Source: Agence de presse Xinhua

