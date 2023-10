Nampala et Léré : Des terroristes neutralisés et plusieurs quantités de munitions récupérées par l’armée malienne

Les Forces Armées Maliennes (FAMAS) ont mené des opérations de reconnaissance aéroterrestre, le dimanche 29 octobre 2023, dans le secteur de Nampala et de Léré. Dans un communiqué lu à la télévision nationale (ORTM), il ressort que plusieurs quantités de munitions et d’explosifs ont été récupérées dans la base terroriste de Foïta, des terroristes ont également été neutralisés par les Forces armées maliennes.

«Ce dimanche 29 octobre 2023, les Forces armées maliennes (FAMAS) ont mené des opérations de reconnaissance offensive aéroterrestre dans le secteur de Nampala et de Léré. Elles ont concerné les localités de Aplha, Foïta, Gaïna, Boundou Badi, Dounguel Ahmadi. Plusieurs quantités de munitions et d’explosifs ont été récupérées dans la base terroriste de Foïta abandonnées par des groupes terroristes. Six terroristes ont également été neutralisés en cours de progression. Les FAMAS, toujours débout, avancent vers la pacification totale du territoire nationale et pour la sécurisation des personnes et des biens », souligne le communiqué lu à la télévision nationale (ORTM), le 29 octobre dernier.

A rappeler que les opérations combinées, terrestres et aériennes des FAMa, ont permis, le jeudi 26 octobre 2023, de neutraliser une trentaine de terroristes, détruire des véhicules pick-up, et récupérer un lot important d’armes et de matériels. Cette opération d’envergure des FAMa s’est déroulée dans le secteur de Gao. Toujours le même jeudi 26 octobre 2023, une autre patrouille des FAMa dans la localité de Léré a permis de neutraliser une douzaine de terroristes et de récupérer des motos ainsi que des armes et du matériel.

« Le vendredi 27 octobre 2023, une autre patrouille FAMa dans le cercle de Niono a permis de neutraliser 2 terroristes, appréhender un leader terroriste, récupérer 2 motos et du matériel de communication. Les Forces Armées Maliennes expriment leur ferme volonté de poursuivre la sécurisation du territoire malien », révèle une note publiée par l’armée malienne, le 27 octobre dernier.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :