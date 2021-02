Vu la montée en puissance de l’insécurité dans la région de Gao, le chef de l’exécutif régional a décrété l’interdiction de circuler pour les véhicules non immatriculés et l’instauration un couvre feu allant de 21 heures à 5 heures du matin à partir du 15 février jusqu’au 1er mars 2021

Interdiction de circuler pour les véhicules non immatriculés, instauration d’un couvre-feu entre 21h et 5h du matin, entre autres. Ce sont les mesures annoncées par le gouverneur de la région de Gao la semaine dernière. Objectif : faire face à la recrudescence de l’insécurité dans la ville de Gao. Quelques jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, des habitants de la ville saluent les effets qu’elles produisent déjà dans la cité des Askia, selon les sources locales.

Et pour circonscrire l’insécurité grandissante dans la ville, face aux assassinats ciblés sans précédent, la prolifération des armes légères, la circulation des véhicules non immatriculés constatés dans la ville de Gao, le commandement de la 1ère Région militaire a décidé de prendre le taureau par les cornes. Une patrouille de grande envergure a été organisée, le samedi 13 février 2021, pour mettre un terme à ce fléau qui coupe le sommeil aux habitants de la cité des Askia.

Des check-points temporaires ont été installés sur toutes les grandes artères de la ville, permettant aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS) de fouiller minutieusement les motos, les tricycles et les véhicules. Les opérations ont débuté à 07 heures pour prendre fin à 16 heures. Le bilan est flatteur, à savoir 6 véhicules dont 5 pick-up et 1 Hilux, 11 armes de guerre dont 9 PM, 1PKM et 1 PA, des munitions en vrac et d’autres matériels de combat ont été saisis. Cette démonstration de force a été effective grâce à l’appui total du gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré. Le chef de cette circonscription administrative a décrété un couvre-feu de 21 heures à 5 heures du matin sur toute l’étendue de la région à compter du lundi 15 février 2021 au lundi 1er mars 2021. Il faut saluer le professionnalisme des FAMa qui ont travaillé dur et sans bavures, expliquent de sources sécuritaires.

Bréhima DIALLO

