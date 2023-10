Situation sécuritaire à Gao : Le couvre-feu rassure la population

L’interdiction de la circulation des véhicules pick-up et des véhicules à vitres teintées fait aussi partie des mesures de restriction prises par le gouverneur de la région

Les attaques terroristes contre le bateau « Tombouctou », les camps de Bamba, Gao et Bourem le mois dernier ont causé plusieurs morts parmi les civils et les militaires, ainsi que des dégâts matériels importants. Pour remédier à la situation, le gouverneur de la Région de Gao, le général de brigade Moussa Moriba Traoré, a pris un couvre-feu allant de 20h à 6h du matin et interdit la circulation des véhicules pick-up et des véhicules à vitres teintées . Ces mesures ont été reconduites la semaine dernière. Mais le couvre-feu s’étend désormais de 22h à 6h du matin.

Le gérant du supermarché Tobon, Mohamed Touré, admet que même si le couvre-feu joue un peu sur son activité commerciale, cette mesure est indispensable pour sécuriser la région. Mme Maïga Mariam Maïga, secrétaire au gouvernorat de Gao, partage le même avis. «Le couvre-feu est nécessaire parce qu’il permet à nos enfants de rester en famille. Avec le couvre-feu, on n’entend plus d’enlèvement de personnes, du assassinats ou de vol de motos et de véhicules dans la cité», témoigne-t-elle.

Un opérateur économique qui a requis l’anonymat pense qu’au-delà de l’insécurité, la décision du gouverneur permet de corriger certains comportements des jeunes dans la ville de Gao. «Le couvre-feu et l’interdiction de la circulation des véhicules pick-up doivent continuer. La quiétude s’est installée à Gao lorsque le gouverneur a pris ces mesures de restriction. Avant, l’insécurité se manifestait tous les jours dans la ville et les commerçants étaient les premières victimes», explique le commerçant.

Pour autant, le natif de Gao a une forte doléance à l’endroit des autorités. «Nous exigeons aux autorités de la Transition de trouver une solution pour la reprise du trafic sur l’axe Sevaré-Gao. C’est par cette route que la Région de Gao se ravitaille en denrées alimentaires et autres produits de consommation. Ceux qui ont imposé le blocus sur ce tronçon ne sont que des bandits», dénonce-t-il.

Traumatisés par l’insécurité, les habitants de Gao se sentent à nouveau confiants et optimistes pour l’avenir grâce aux efforts des autorités administratives et militaires de ramener la quiétude dans la région. «Avant, des hommes armés à bord des pick-up braqueraient les boutiques en plein jour et se repartaient avec des millions de Fcfa, en laissant derrière eux des cadavres. Mais depuis l’instauration du couvre-feu et l’interdiction des pick-up dans la ville, l’accalmie règne à Gao.

Actuellement, tous les commerçants dorment tranquillement, ce qui n’était pas possible avant», relève un commerçant de métal jaune, tout en demandant aux autorités de maintenir le couvre-feu jusqu’à ce que la situation revienne à la normale dans la région. . Le gouverneur de la Région de Gao explique que l’esprit de la décision d’interdiction de la circulation des pick-up dans la région et du couvre-feu est de rassurer la population et mettre fin à la liberté d’action des malfrats dans la région.

Le général de brigade Moussa, Moriba Traoré a rendu un hommage mérité aux Forces armées maliennes (FAMa), prié pour le repos éternel des disparus et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Pour une bonne réussite de la Transition, le chef l’exécutif régional a invité les populations de Gao en particulier et celles du Mali en général à rester vigilantes, sereines et mobilisées derrière les autorités.

Abdrahamane TOURE (AMAP-Gao)

