Le Président du Conseil économique, social et culturel du Mali, Monsieur Yacouba KATILE, a participé du 1er au 2 décembre 2022, à Belgrade (en Serbie), aux travaux de la session ordinaire du Conseil d’administration de l’Association internationale des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires (AICESIS). Les travaux ont été conduits par Madame Lydia MIKHEVA, Présidente de la Chambre civique de la Fédération de Russie et Présidente en exercice de l’AICESIS. Et ce, avec la participation en visioconférence et en présentiel d’une quarantaine de Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires venus des quatre coins du monde.

La rencontre de Belgrade aura permis aux membres de l’AICESIS de faire le point des amendements sur les statuts de cette faitière des CES-IS. Le bilan financier a été passé en revue par le Secrétaire général, Monsieur Apostolos XYRAFIS. « Même si nous notons une chute due à la non manifestation des grands contributeurs, il n’en demeure pas moins que notre budget est à un état stable, susceptible de couvrir nos programmes d’activités » a- t –il affirmé.

L’Assemblée a été informée du report de la conférence internationale avec l’OIT qui était initialement prévue pour le premier trimestre de 2023 à Alger. Par ailleurs, le Conseil d’administration a entériné l’adhésion du Conseil national du Travail et la Promotion de l’Emploi de la République de Pérou. Il a aussi été question de l’optimisation de la visibilité de l’AICESIS, à travers la mise en place d’une stratégie médiatique et d’une équipe indépendante de communication.

La prochaine Assemblée générale est prévue du 26 au 27 octobre 2023, à Moscou qui actera la fin de la mandature russe de l’AICESIS ainsi que celle de la région Eurasie. Au nom du principe de rotation régionale, d’ailleurs consacré par les textes de l’Association, la présidence en exercice reviendra à la zone Amérique Latine et Caraïbes. Et c’est le président du Conseil économique et social de l’Etat de Curaçao, qui succédera ainsi à la Présidente de la Chambre civique de la Fédération de Russie.

Le Président du Conseil économique, social et culturel, M. Yacouba KATILE, s’est dit satisfait du déroulement des travaux. Il a regretté les implications politiques ayant occasionné le report de la conférence internationale sur la protection sociale avec l’Organisation internationale du Travail (OIT). Selon lui l’AICESIS est au-dessus des contingences politiques.

Il faut rappeler que l’AICESIS est la faîtière mondiale des Conseils économiques et Sociaux et Institutions Similaires. Elle couvre l’ensemble des continents.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication CESC

