Conseil d’administration de l’AICESIS à Moscou : Le CESEC du Mali reconduit

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel du Mali vient d’être reconduit au Conseil d’administration de l’Association Internationale des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions Similaires(ACESIS), pour la mandature 2024-2026. Ce, à la faveur de l’Assemblée générale de la plus grande faîtière des Conseils économiques et sociaux, tenue du 31 octobre au 1er novembre 2023, à Moscou, en Fédération de Russie.

C’est une quarantaine des Conseils Économiques, Sociaux et Institutions similaires, venue des quatre coins du monde, qui ont participé aux activités de l’Assemblée générale de l’AICESIS en présentiel ou en visioconférence. Les travaux étaient conduits par Madame Lydia MAKHEVA, Présidente de la Chambre civique de la Fédération de Russie et Présidente sortante de l’AICESIS.

La présentation du thème de travail « vivre à l’ère en ligne : nouveaux défis et soif de solutions », l’adoption des statuts de l’AICESIS, le point sur les préparatifs de la conférence internationale avec l’Organisation internationale du Travail, la présentation et adoption des rapports d’activités et financier de l’exercice 2022, ainsi que le renouvellement des organes de l’AICESIS, ont constitué en substance, les principales articulations de la grande rencontre des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions similaires à Moscou . Conformément aux principes de rotation par Région, la Présidence en exercice (2024-2026) est revenue à Monsieur J.H JACOB, Président du Conseil Economique et Social de Curaçao au compte de la Zone Amérique latine, pays du bassin des Caraïbes. Le Mali conserve son titre de membre du Conseil d’administration au compte de la zone Afrique avec le Bénin, le Sénégal, la RDC, la Côte d’Ivoire et le Royaume du Maroc qui assure la présidence de l’UCESA.

Le Président du CESEC, Monsieur Yacouba KATILE s’est réjoui de cette reconduction de notre pays qui est selon lui, la résultante des efforts consentis par le Mali au sein du Conseil d’administration de l’AICESIS d’une part et d’autre part, elle dénote de la vitalité de la 6e mandature de l’Assemblée consultative. M. KATILE n’a pas manqué d’exprimer toute sa gratitude à ses pairs pour la confiance renouvelée.

Il faut noter que l’Assemblée générale a entériné l’adhésion de deux pays, il s’agit notamment du Brésil et du Pérou. Le prochain Conseil d’administration est prévu à Curaçao et c’est la République populaire de Chine qui abritera la prochaine Assemblée générale courant 2024.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication CESEC

